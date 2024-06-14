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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Они потрясли мир. Сильвестр Сталлоне. Искусство держать удар»

editor
By editor
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сильвестр сталоне

Сильвестр Сталлоне — главный герой культовых голливудских боевиков. Но мало кто знает, что реальная жизнь звезды не имеет ничего общего с экранным образом. Он чуть не умер во время родов, отец его ненавидел и даже пытался застрелить, а мать мечтала избавиться от сына-инвалида. Спал на улице, регулярно попадал в полицейские участки, был вынужден продать собственного пса, чтобы прокормить беременную жену. А фирменная обаятельная ухмылка, сводившая с ума женщин – на самом деле результат тяжелейшей травмы.

В его жизни было только два места, где он чувствовал себя в безопасности – кинотеатр и спортзал. Он мечтал быть хоть немножко похожим на экранных кумиров.

В молодости работал швейцаром, чистильщиком клеток в зоопарке, снимался в малобюджетных фильмах для взрослых. Поняв, что дальше так дело идти не может, Сильвестр решился на отчаянный шаг: за три дня он написал киносценарий и предложил его одной из ведущих студий, поставив единственное условие — роль главного героя в фильме должен исполнять только он. Картина получила название «Рокки» и стала культовой. А Сталлоне на следующий день после ее премьеры проснулся звездой Голливуда! Парень по прозвищу «кривой рот» получил то, чего ему так не хватало – внимание и признание. Особенно от женщин.

Личная жизнь Сталлоне похожа на американские горки: громкие разводы, измены с моделями и актрисами, скандалы и многомиллионные суды.

В этом году актеру исполняется 78. Он рисует картины, пишет сценарии, занимается бизнесом. Но большую часть времени посвящает семье. Еще в 1997 году его женой стала модель Дженифер Флавин – единственная из предыдущих избранниц, кто смог принять и полюбить «Рокки» со всеми его недостатками.

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