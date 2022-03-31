«Они потрясли мир. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя»: Пятый канал представляет

Молодые студенты ВГИКа Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова получили свои первые роли в кино «Молодая гвардия». Тогда никто и предположить не мог, какую роль сыграет роман Фадеева в судьбе будущих кинозвезд. Хорошенькая брюнетка сразу приглянулась известному режиссеру Герасимову. Он славился своим повышенным вниманием к юным актрисам, а наличие супруги нисколько его не смущало. После каждого очередного увлечения Герасимов возвращался к жене. Но от темпераментной казачки Нонны режиссер буквально потерял голову. О своих чувствах он рассказывал друзьям и даже решил развестись. Только вот мать Мордюковой забраковала потенциального зятя. Известный режиссер показался Ирине Петровне слишком старым. А вот красавец Слава Тихонов пришелся ей по душе, и дочери было велено обратить на него внимание. Поперек родительского слова Ноябрина не пошла: режиссеру дала отставку и приняла ухаживания Тихонова и не заметила сама, как в него влюбилась.

Когда Нонна объявила, что беременна, Вячеслав, как порядочный советский мужчина тут же сделал ей предложение. Свадьбы как таковой не было. Жених считал, что молодой семье лишние траты ни к чему. Практически сразу молодая жена поняла, что этот брак – ошибка. Слишком разными были супруги. Она обожала принимать гостей, а его раздражали ее родственники, поющие казацкие песни и частушки. Он всегда избегал застолий, уединялся с книгой или ходил по музеям, рассуждал об искусстве и высоком. А она думала о том, как заработать деньги, чтобы в доме была не только духовная пища.

Рождение сына Володи на какое-то время сблизило супругов, оба в нем души не чаяли, но пеленки и коляски быстро наскучили Нонне. Тихонов хотел, чтобы она сидела дома и пекла пирожки, а она любила кино и внимание, рвалась в свет. Тихонов ревновал, скандалы стали неотъемлемой частью их семейной жизни. Острая на язык казачка не стеснялась в выражениях.

На съемках фильма «Простая история» Мордюкова познакомилась с Василием Шукшиным. Между ними возникла симпатия и какая-то особенная духовная близость. Шукшин даже просил ее оставить мужа, и она почти уступила.

Правда, Тихонов однажды позволил себе влюбиться в другую женщину, роман длился четыре года. На какое-то время в семье актеров воцарился мир, а потом Нонна снова влюбилась. Ради молодого красавца она даже перекрасилась в блондинку. На тот момент избранник Мордюковой разводился с другой кинодивой Людмилой Гурченко. Тихонов привык к ветреному характеру жены и был уверен, что очередное увлечение пройдет. Он отпустил ее к другому, не сомневаясь, что Нонна вернется. А она обиделась и подала на развод. Любимой мамы на тот момент уже не было в живых, и некому было уберечь дочь от импульсивного поступка.

Супруги расставались бурно. Нонна даже припомнила, что за 13 лет Слава ни разу не поздравил ее с днем рождения. Через четыре года Тихонов женился на учителе французского, его мечты об идеальной семейной жизни воплотились в реальности. Мордюкова же пять лет прожила с мужчиной, которого сама обеспечивала. Потом еще полгода с актером, который ревновал ее к славе и успехам.

Пока Тихонов и Мордюкова устраивали личную жизнь, их сын подросток тяжело переживал развод родителей. Катастрофическую нехватку любви родных людей он компенсировал алкоголем и плохой компанией. Позже в его жизни появились наркотики. В моменты отчаяния Нонна звонила Вячеславу Тихонову, просила помощи. Но он каждый раз отвечал, что занят.

В 1972 году Мордюкова вместе с сыном вместе снялись в фильме «Русское поле». По сюжету герой Владимира умирает. И Нонна в роли его матери плачет над гробом любимого сына…

Сердце Владимира остановилось в 40 лет. Ненавидевшие друг друга Тихонов и Мордюкова встретились на похоронах сына впервые после развода. Оба считали себя виноватыми, что не уберегли единственного ребенка.

Смогли ли две звезды простить друг друга перед смертью и какие последние слова они сказали? Правда ли Мордюкова всю оставшуюся жизнь жалела, что ушла от Тихонова? Зачем вторая жена актера звонила Мордюковой по ночам? Кто стал последней любовью знаменитой казачки? И почему Тихонов не пришел на похороны бывшей возлюбленной?

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя» в пятницу, 1 апреля, в 00:45 на Пятом канале.

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