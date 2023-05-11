«Они потрясли мир. Вячеслав Зайцев. Сложный путь маэстро»

Он навсегда изменил отечественную моду. Стал первым российским дизайнером, кто получил известность во всем мире. Западные коллеги восхищались его смелостью и называли его «красным Диором». А на Родине обладать нарядом от Славы Зайцева мечтали все женщины страны – от кинозвезд до простых домохозяек. Он одевал первых леди Советского Союза. На подиумах его окружали самые красивые манекенщицы. Но в реальной жизни Зайцев был одинок.

Он вошел в мировую историю моды. Только вот его путь на олимп высокого стиля был невероятно тяжелым. Сын прачки и врага народа в детстве просил подаяние на базаре и даже не смог доучиться в школе – нужно было идти работать. Он ходил в штопаных обносках, которые отдавали соседи.

Чтобы больше времени проводить с сыном, мама работала на дому, с утра до ночи кипятила белье. Когда Зайцев стал известным модельером, говорил: в его коллекциях много белого цвета, потому что это ассоциируется с детством и любимой мамой. Он увековечил имя родного человека и назвал легендарные духи «Маруся» её именем. И дал это имя своей старшей внучке.

С детства он любил рисовать, постоянно оформлял в школе стенгазеты и плакаты. Выступал в местном драмкружке, пел, танцевал и мечтал стать артистом. В музыкальное училище его не взяли, и он отправился в ивановский химико-технологический техникум на специальность – художник по росписи тканей. После его окончания отправился в Москву, где успешно сдал экзамены в текстильный институт.

Ходил по музеям, часами пропадал в библиотеках, постоянно рисовал. Тогда он понял, что хочет создавать одежду и мечтал преобразить советских женщин.

На третьем курсе Зайцев встретил свою главную любовь. Девушка долго не обращала на него внимания. Но все изменил студенческий спектакль, где он сыграл змею. Родители не одобрили роман дочери с юношей из провинции и намекали на корыстные мотивы ухажера. Но молодые все же сыграли свадьбу, а через год родился сын Егор.

По распределению его отправили на бабушкинскую фабрику по пошиву одежды, где он быстро добился места художественного руководителя. Дебютная коллекция будущей звезды обернулась скандалом. Зайцева сослали в цех делать одежду из неликвидных тканей. Но и здесь он нашел возможности для самовыражения. Через несколько лет Зайцев с семьей вернулся в Москву и устроился в знаменитый Дом моделей на Кузнецком мосту. Вскоре информация о смелом модельере просочилась сначала в российскую, а затем и в зарубежную прессу. Коллекция разноцветных телогреек прогремела на весь мир и стала путевкой Вячеслава Михайловича на большой подиум. И если в профессиональном плане было все прекрасно, в семье атмосфера накалялась.

Единственный брак распался из-за сложных отношений в семье. Для кутюрье это стало ударом. К тому же бабушка настроила против отца Егора. После развода у Зайцева был лишь один роман. Он начался с трагедии и едва не закончился еще большей бедой.

Его главной отдушиной был Модный Дом. Во Франции работы модельера производили фурор. Пьер Карден принимал коллегу как дорого друга, но только самый близкий человек Зайцева – сын Егор – отказывался идти на контакт с отцом и постоянно игнорировал его звонки.

Даже тяжелая болезнь не сблизила родственников. Бизнес оказался на грани краха. Кутюрье стойко боролся с недугом. Продолжал рисовать и творить. Но с каждым годом это становилось все труднее. Тело уже не слушалось его. Вместе с маэстро угасал и его Модный Дом.

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Вячеслав Зайцев. Сложный путь маэстро» в пятницу, 12 мая, в 00:10 на Пятом канале.

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