Онлайн-кинотеатр KION объявляет об эксклюзивной премьере документального фильма «Капитаны Заатари»

Онлайн-кинотеатр KION объявляет об эксклюзивной цифровой премьере документального фильма «Капитаны Заатари». Это полнометражный дебют режиссера Али Эль Араби из Египта, впервые представленный на фестивале независимого кино «Сандэнс».

«Капитаны Заатари» — документальная история, в центре которой два мальчика-подростка, Махмуд и Фавзи. Они вместе со своими семьями живут в иорданском лагере беженцев «Заатари». Здесь ужасные условия проживания, но люди тем не менее получают возможность выжить. Махмуд и Фавзи стремятся не просто существовать, а начать жить. Главным увлечением парней, как и многих подростков во всем мире, становится футбол. Несмотря на призрачные надежды, Махмуд и Фавзи тренируются каждый день. Однажды их замечают скауты Aspire Academy — спортивного учреждения Катара, куда набирают молодых людей из разных стран этого региона. Эта путевка в жизнь становится главным шансом для реализации амбиций и потенциала главных героев.

Режиссером проекта выступил Али Эль Араби. После окончания учебы в университете Мансуры, где Али изучал маркетинговые коммуникации (и получил степень бакалавра), Эль Араби начал карьеру с производства короткометражных документальных картин по заказу египетского телеканала Dream. Позже сотрудничал с европейскими телеканалами (среди которых ZDF, Stern TV Germany и National Geographic) как продюсер документальных фильмов о Ближнем Востоке и Северной Африке. В 2015 году организовал работу собственной продюсерской компании Ambient Light, которая занимается созданием документальных фильмов о беженцах и правах детей и женщин на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Съемки «Капитаны Заатари» заняли в общей сложности шесть лет. В процессе работы использовалась как широкая, так и длиннофокусная оптика — например, при съемке футбольных матчей, в которых участвуют Махмуд и Фавзи. При этом бюджет проекта сравнительно небольшой, поэтому основная часть материала снималась не на профессиональные камеры, а на обычные любительские фотоаппараты без использования искусственного света. В первый год работы над фильмом Али Эль Араби выстраивал доверительные отношения с героями: ребята должны были привыкнуть к тому, что за ними повсюду следует съемочная группа. В качестве эксперимента Эль Араби предложил Махмуду и Фавзи снимать друг друга самостоятельно, но материал получился неподходящим. После шести лет съемок накопилось более 700 часов документального материала, из которого режиссер смонтировал 73-минутный полнометражный фильм.

Али Эль Араби совместил роман воспитания и социальный подтекст. Глазами документалиста мы увидим, как два подростка растут в меняющихся обстоятельствах. Одновременно с этим зрители станут свидетелями того, как окружающее пространство демонстрирует чудеса стабильности. «Капитан Заатари» — не только история о молодых ребятах, что рвутся к мечте, но и портрет бюрократической закостенелости и ее деструктивных проявлениях.

«Вопросы, которые я хочу поставить в этом фильме, связаны с возможностями, доступными для беженцев. Как сделать так, чтобы они стали всесторонне развитыми личностями, вносящими позитивный вклад в жизнь своих общин? Как мы можем дать им надежду на то, что это промежуточное существование не навсегда? В конце концов, я верю, что их будущее зависит от всех нас, а перспективы светлого будущего для региона, который так сильно пострадал, — от них самих. Видя, как они цепляются за свою мечту в таком месте, где нет никаких возможностей, я понял, что нахожусь рядом с двумя героями, чьи истории должны быть задокументированы. Поэтому я решил прожить с ними пять или шесть лет. Нас не останавливали никакие производственные вопросы. Кроме того, мне было очень интересно узнать, что изменится в их личностях за это время. Будут ли герои фильма и дальше придерживаться своей мечты или потеряют надежду? Изменят ли трудности, с которыми они столкнулись в лагере беженцев, их представления и устремления?», – рассказывает режиссер фильма Али Аль Араби.

Мировая премьера картины состоялась в секции «Документальный фильм» программы «Мировое кино» 37-го фестиваля независимого кино «Сандэнс», прошедшего в городе Парк-Сити (штат Юта, США) в 2021 году. Российская фестивальная премьера ленты Али Эль Араби прошла в конкурсе документального кино 43-го Московского международного кинофестиваля.

Цифровой релиз фильма «Капитаны Заатари» состоится 1 января 2022 года — кино будет доступно эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.

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