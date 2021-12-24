Топ-10 мультфильмов за 10 лет вещания канала Disney в России

31 декабря 2021 года российскому Каналу Disney исполняется 10 лет. В честь юбилея телеканал решил подвести итоги и рассказать, какие анимационные фильмы и сериалы собрали наибольшее количество зрителей у телеэкрана за прошедшие 10 лет.

Среди полнометражных мультфильмов главным фаворитом зрителей Канала Disney стала картина «Холодное сердце». История о сестрах Анне и Эльзе покорила миллионы зрителей во всем мире, была удостоена двух премий «Оскар» – в номинации «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня» – и других престижных кинонаград. За прошедшие годы мультфильм был 40 раз показан на Канале Disney и совокупно собрал наибольший средний рейтинг среди всей полнометражной анимации, выходившей в эфир телеканала.

Помимо «Холодного сердца» в топ-10 вошли четыре мультфильма о Принцессах Disney, а именно «Рапунцель: Запутанная история», «Моана», «Храбрая сердцем» и «Красавица и Чудовище». Три анимационных фильма, попавших в десятку, были созданы студией Pixar: третье место в рейтинге занимает лента «Рататуй», пятое – уже упомянутая «Храбрая сердцем», а на девятом месте – «Корпорация монстров», которая в этом году отмечает 20-летний юбилей. Также в топ-10 попали мультфильмы «Ральф», «Зверополис» и «Феи: Тайна зимнего леса».

Среди современных анимационных сериалов для подростков и взрослой аудитории десятку самых популярных возглавляет «Сорвиголова Кик Бутовски», который выходил на канале с самого старта вещания в России. На втором месте – комедийный проект «Финес и Ферб» о летних каникулах неугомонных братьев, на третьем – мультсериал «7 гномов» о новых приключениях известных героев из сказки про Белоснежку. Четвертую строчку занимает суперхит «Леди Баг и Супер-Кот», который стал одним из самых популярных зарубежных сериалов последних лет в нашей стране. Он был удостоен Национальной детской премии «Главные герои-2020» и регулярно попадает в список наиболее рейтинговых программ Канала Disney. Замыкает пятерку лидеров «Новая школа императора». Кроме того, в топ-10 самых популярных мультсериалов за 10 лет вещания Канала Disney вошли «Утиные истории», «С приветом по планетам», «Гравити Фолз», «Рапунцель: Новая история» и «Рыбология».

Также был составлен отдельный рейтинг мультсериалов, созданных специально для малышей. В топ-10 анимационных проектов утренней рубрики «Узнавайка» и шоу «Доброе утро с Микки», которое пришло не смену «Узнавайке» в мае 2020 года, попали такие сериалы, как «Детеныши джунглей», «Умелец Мэнни», «Маленькие Эйнштейны», «София Прекрасная», «Джейк и пираты Нетландии», «Спецагент Осо», «Доктор Плюшева», «Перекресток в джунглях», «Майлз с другой планеты» и «Клуб Микки Мауса».

Фото — кадр из мультипликационного фильма «Холодное сердце»

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