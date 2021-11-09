Императорская Россия, война и революция. Книги, документы, мемориальные предметы на аукционе в «Литфонде»

11 ноября Аукционный дом «Литфонд» представит очередную коллекцию редких и уникальных лотов на торгах «Императорская Россия, война и революция: книги, автографы, исторические документы, мемориальные предметы, плакаты, фотографии, декоративно-прикладное искусство, иконы, живопись и графика» на общую сумму свыше 100 миллионов рублей.

Среди редких икон можно отметить «Богоматерь Феодоровскую» Петровского времени в роскошном серебряном окладе второй половины XVIII века. Интересно, что мастер, исполнивший оклад, также делал в 1757 году серебряные дробницы, находящиеся ныне в собрании Государственного Исторического музея. По случаю бракосочетания императорской четы была изготовлена икона в окладе фирмы И.П. Хлебникова «Святитель Николай Чудотворец и мученица царица Александра». Чрезвычайно редка и Августовская икона Божией Матери («Явление Божией Матери на войне»). Этот образ — почитаемая в Русской церкви икона Богородицы, написанная в память её явления в 1914 году русским солдатам перед Варшавско-Ивангородской операцией и битвой под городом Августовом. Стартовая цена – 1,8 млн рублей.

Уникальна грамота известного фаворита Екатерины II и последнего польского короля Станислава Августа Понятовского от 28 марта 1770 года. На торги также выставлены редкие автографы императрицы Екатерины Великой, императоров Александра I, Александра II и Александра III. Стартовая цена – 50 тыс. рублей.

Среди редких образцов обмундирования русской императорской армии можно отметить парадную шапку офицера Лейб-кампании эпохи Императрицы Елизаветы Петровны, гренадерку рядового Лейб-гвардии Павловского полка (в настоящее время известно о существовании не более 30 подобных экземпляров), парадную шапку обер-дворцового скорохода (Мастерская К. Тиль и К°, последняя четверть XIX века).

Самый дорогой и уникальный лот предстоящего аукциона — каминные часы мастерской Ю.А. Раппопорта фирмы Карла Фаберже. В экспертном заключении по поводу этого артефакта говорится: «В музейных собраниях России часы Раппопорта единичны. В качестве примера можно привести каминные часы из собрания Государственного Исторического музея». По семейной легенде часы принадлежали чете Василия Васильевича Тарновского, старшего сына известного производителя сахара и мецената, и легендарной «черной вдове» Марии Николаевне Тарновской. Впоследствии, Мария Николаевна была обвинена в убийстве графа Комаровского и заключена в венецианскую тюрьму Ла-Джудекка. Стартовая цена – 40 млн рублей.

Большую историческую ценность представляет письмо князя Петра Николаевича Трубецкого к министру внутренних дел П.Д. Святополк-Мирскому для передачи его содержания императору. В письме, незадолго до трагических событий первой русской революции 1905 года, князь предлагает незамедлительные меры политической стабилизации. К сожалению, «наверху» его не услышали. «По существующему убеждению, которое я вполне разделяю, Россия находится ныне в эпохе анархического и революционного движения. То, что происходит, вовсе не одно лишь простое волнение молодежи. Молодежь является лишь отражением состояния, в котором находится общество. Состояние это в высшей степени опасно и страшно как для всего отечества нашего, для всех нас, а в особенности для священной особы самого Государя…». Стартовая цена – 50 тыс. рублей.

Не менее уникально и письмо соратника А.В. Колчака, главнокомандующего армиями Восточного фронта Русской армии генерала Владимира Оскаровича Каппеля, адресованное супруге Ольге Сергеевне Каппель и отправленное из района боевых действий близ Уфы 29 декабря 1918 г. «…Меня беспокоит, что в связи с моей деятельностью в борьбе с большевиками ты, родная моя, могла подвергнуться большим неприятностям… Писать тебе не мог, потому что переслать письмо было невозможно и кроме того боялся называть нашу фамилию, чтобы не причинить тебе неприятностей… Моя должность и обстановка на фронте, где сейчас идут серьезные бои, не позволяет мне уехать, но я предполагаю, что через 8-10 дней я смогу выехать к тебе…». Вероятно, встретиться им так и не удалось… Когда к городу подходили белые, Ольга Сергеевна эвакуировалась со штабом Красной армии, где она работала машинисткой. Потом была долгая разлука с детьми, арест и приговор в 1937 году. Генерал же погиб через год после отправки письма, 26 января 1920 года… Стартовая цена письма – 500 тыс. рублей.

Серебряная столовая ложка с изображением двуглавого орла и надписью «Хлеб соль ешь а правду режь» принадлежала семье Дмитрия Михайловича Голицына, сподвижника Петра I. Нынешние ее владельцы – потомки князя Василия Дмитриевича Голицына, первого советского директора Румянцевского музея. Ложка переходила в семье из поколения в поколение и даже упоминается в книге Л.М. Коваля «Князь В.Д. Голицын и Румянцевский музей». Стартовая цена лота – 300 тыс. рублей.

Историческую и культурную ценность музейного уровня представляет диплом на потомственное дворянство советнику Правления Заемного Банка и Кавалеру Ордена Св. равноапостольного князя Владимира Илье Меркуловичу Хатову. До того, как стать советником правления банка, он участвовал в Семилетней войне в звании секунд-майора. Благодаря пожалованному диплому он стал родоначальником дворянского рода. Его старший сын – Александр Ильич – стал военачальником, писателем, переводчиком, военным топографом, геодезистом и картографом. Младший – Иван Ильич – тоже писатель и офицер, Георгиевский кавалер. Стартовая цена лота – 280 тыс. рублей.

Не часто можно встретить на торгах уцелевшие детские игрушки той эпохи, а особенно экземпляры из великокняжеских и царской семьи. Большинство из них были утрачены еще в ходе эксплуатации, а сохранившиеся игрушки и вещи царских детей в большинстве своем в начале 1930-х годов были распределены из музейных фондов по детским домам и приютам. На аукционе в «Литфонде» будет представлен уникальный двухпалубный корабль с часовым механизмом, изготовленный в начале 20 века фирмой «George Carette & Co» (Нюрнберг, Германия). Стартовая цена лота – 90 тыс. рублей.

Каталог аукциона – https://www.litfund.ru/auction/360/ .

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