Онлайн-кинотеатр KION сообщает об эксклюзивной премьере фильма «Далекие близкие». Дебютный полнометражный фильм Ивана Соснина с Евгением Сытым и Филиппом Авдеевым в главных ролях доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Фильм «Далекие близкие» — сочетание комедии, семейной драмы и роуд-муви. Сюжет картины фокусируется на отношениях отца и сына, отдалившихся друг от друга, но вынужденных вместе проехать из Хабаровска в Москву на автобусе. За время своего путешествия родственники погружаются в прошлое и выясняют причины, по которым в последнее время они перестали близко общаться. Старые обиды, детские травмы, нереализованные ожидания и обманутые надежды вступают в конфликт с теплотой и любовью, которые по-прежнему испытывают друг к другу отец и сын.

Роли в фильме исполнили Евгений Сытый, Филипп Авдеев, Екатерина Агеева, Елена Яковлева, Ирина Пегова, Кирилл Кяро, Дмитрий Лысенков, Андрей Ургант и другие российские актеры. Над сценарием картины работал Иван Соснин, он же выступил режиссером. Генеральными продюсерами стали Александр Бондарев, Игорь Мишин и Андрей Терешок.

Премьера фильма состоялась 30-м фестивале российского кино «Окно в Европу». К моменту показа на большом экране фильм уже успел привлечь внимание ценителей отечественного кино: «Далекие близкие» был показан во внеконкурсной программе фестиваля «Окно в Европу», но так впечатлил жюри и зрителей, что получил приз за лучший сценарий и I место конкурса «Выборгский счет» (Приз зрительских симпатий).

«Далекие близкие» стал фильмом закрытия фестиваля в Сочи. Попечительский Совет первого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» признал режиссёра Ивана Соснина Открытием фестиваля за работу над картиной. Также специальный приз фестиваля был отдан Евгению Сытому, исполнителю главной роли, памяти которого посвящен фильм.

Иван Соснин, режиссер:

– Когда я писал сценарий, я наблюдал за своей мамой, смотрел на родителей своих друзей и вдохновлялся этим. Я задумывал фильм про отцов и детей, который поможет решить какие-то проблемы, сблизит людей. Даже когда мы выпускали фильм, мы агитировали всех наших друзей и коллег смотреть фильм вместе с родителями – для нас это очень важно. Очень хотелось бы, чтобы фильм «Далёкие близкие» стал мостиком между поколениями. Как показывает практика, многие зрители, посмотрев картину, звонят своим родителям, обнимают, признаются в любви, предлагают посмотреть этот фильм вместе. Я считаю, что это самое важное, самое классное, что может быть.

Филипп Авдеев, актер:

– Я думаю, что такие простые человеческие истории, рассказанные честно, всегда находят отклик у людей. Я убежден в том, что кино в целом – не про слова, не про сцены и не про сценарий, а про энергию, которая аккумулируется между людьми, про желание, честный импульс, который есть в людях, создающих тот или иной объект искусства. «Далекие близкие» отличает молодая энергия всей команды и выдающаяся работа Евгения Сытого, который держит это кино является главным стержнем этого фильма, вокруг которого мы все существуем. Женя в тот момент сильно болел, и все мы очень его поддерживали, восхищались его мужеством и героизмом. Все это происходило на невербальном уровне, эта энергия передавалась людям, которые создавали это кино, и в итоге нашла свое отражение на экране. Сам съемочный процесс был непростой, но при этом наполнен незабываемыми и очень крутыми моментами, которые я с теплотой вспоминаю до сих пор.

Производство фильма — «Киностудия КИТ», KION и Red Pepper Film.

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