Онлайн-кинотеатр KION совместно с Московской школой кино научат создавать сериалы

Онлайн-кинотеатр KION совместно с Московской школой кино поддержат талантливых абитуриентов: двое лучших получат возможность бесплатно пройти обучение в МШК на долгосрочной программе «Шоураннер» в предстоящем 2022-2023 учебном году. Еще два студента смогут присоединиться к группе на коммерческой основе. Обучаться созданию сериальных проектов и погружаться в реальный процесс кинопроизводства студенты будут под руководством коллективного ментора – креативного продюсера онлайн-кинотеатра KION Натальи Исаковой и команды продюсеров KION.

В случае успешного окончания курса четыре студента смогут продолжить сотрудничество и работать над реализацией проектов совместно с KION. Принять участие в конкурсном отборе могут все, кто уже имеет опыт работы или профильное образование в сфере кино, театра, культуры и искусства.

Программа «Шоураннер», запущенная впервые в 2018 году, возникла как ответ на развитие сериального производства и ориентирована на профессионалов в сфере создания контента для ТВ и VOD-платформ. В течение одного учебного года студенты пройдут все этапы разработки сценария, научатся управлять процессом создания сериала от идеи до выхода на экран, решать весь комплекс ключевых задач пре-продакшена, презентовать проект, руководить процессом производства, сохраняя стилистическое, визуальное и жанровое единство проекта.

Чтобы получить возможность бесплатного обучения, необходимо отправить сценарную заявку на сериал и пройти собеседование. Два абитуриента, успешно прошедших конкурсный отбор, смогут обучаться бесплатно, еще двое смогут присоединиться к группе на коммерческой основе.

«Все больше успешных проектов, созданных не по заказу продюсеров, а родившихся у молодых и дерзких сценаристов и режиссеров. Эти сериалы получили признание зрителей именно в силу необычной и живой интонации, которую невозможно имитировать. Ремеслу можно научиться, а вот быть интересным человеком научиться сложнее. Поэтому мы будем рады провести это время с интересными молодыми людьми, которым есть, что сказать, взаимно научиться чему-то полезному, и в идеале — снять кино», – говорит Наталья Исакова, креативный продюсер МТС Медиа/KION.

«Мы видим, как растет спрос на профессионалов в области сериального производства, поэтому программу «Шоураннер» в Московской школе кино мы запускаем не впервые. После обучения выпускники продолжают работать над проектами со своими менторами. Например, Максим Иванов выступил креативным продюсером сериала «Нулевой пациент» и продолжает сотрудничать с компанией «Среда». Выпускница Женя Богомякова – обладатель главного приза немецкого фестиваля die Seriale за проект «Сама дура 2». Программа «Шоураннер» – это возможность получить актуальные знания и навыки у лучших профессионалов индустрии, погрузиться в производство сериалов и быть не просто творцом, но и бизнесменом. Мы гордимся успехами наших выпускников и результатом тесного взаимодействия с индустриальными партнерами», – рассказывает Мария Ситковская, директор Московской школы кино.

Для участия в конкурсе необходимо:

Подать заявку на программу «Шоураннер» Московской школы кино;

Выбрать в качестве ментора Наталью Исакову;

Получить автоответ с дедлайном на почту, указанную при подаче заявки;

Выполнить вступительное задание до указанного в автоответе дедлайна;

Пройти собеседование с участием ментора и комиссии МШК в случае успешного прохождения предварительного отбора.

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