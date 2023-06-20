Тереза СЛАВОВИЧ-ДОСАЕВА: «Когда знаешь, верить не обязательно»

24 июня в 19.00 в магазине «Белые Облака» (ул. Покровка 4 строение 1) состоится презентация книги Терезы Славович-Досаевой и Олеси Сидоренко «Загадочное Таро Уэйта». Накануне события мы встретились с Терезой Славович-Досаевой, чтобы поговорить о книге, о Таро, о психологии и оказалось, что у издания «Загадочное Таро Уэйта» есть ещё один, тайный автор - ЕГЭша Берендеевна Юрикович, проживающая в Лысогорье. Тереза утверждает, что без Бабушки ЕГЭ не вышло бы не только этой книжки, но и многих других. Беседа плавно перетекала из плоскости классического интервью в объём феерического эпоса современной сказки. А концовка и вовсе шокирует. Правда только тех наивных, кто сказки в детстве не читал и к обеденному перерыву Змея Горыныча не адаптировался. Запутались? Тогда давайте по порядку.

Тереза Славович-Досаева – психолог, таролог, писатель, поэт переводчик. Окончила факультет журналистики и телеискусства Киевского Международного Университа (КиМУ). В 2018 г. окончила Санкт-Петербургский Государственный Институт Психологии и Социальной работы по специальности психолог. Окончила курсы по различным областям психологии и сопутствующих практик при Институте практической психологии «Иматон» по следующим специальностям: телесная SOLWI-терапия; холистический пульсационный массаж; телесно-ориентированная терапия от Райха до Минделла; практическая помощь при ОСР и ПТСР. Занималась в школе С. А. Стрекалова «Целый мир». Изучала массажные техники и приемы работы с телом у А. В. Шевцова и ЕMDR у Уди Орена.

В 2022 г. выпустила в издательстве «Силуэт» на основе Таро, трансформационную игру «22 желания» (совместно с Марией Франц). Общий стаж психологических практик и изучения Таро - более 20 лет. Работает также с метафорическими картами и оракулами. Занимается различными видами полевых практик на основе народных традиций и обрядов.

– Тереза, в мае у вас с Олесей Сидоренко вышла большая книга «Загадочное Таро Уэйта». Тема Таро довольно популярная и изученная. Что нового и интересного в вашей книге?

– Эту книгу мы писали так, чтобы она была проста и понятна, но в итоге получился запутанный детектив. На страницах книги разбросаны подсказки, собрав которые вы можете раскрыть особый замысел колоды Таро Уэйта, который мы обнаружили, и мне бы не хотелось лишать вас удовольствия это находить. Книга вышла многоплановой, со множеством дополнительных уровней и глубин. И рассказать о ней за 40 минут просто не представляется возможным.

– Но почему стоит вам вообще погружаться в неё? Зачем тратить своё время на её прочтение и на эту детективную игру?

– Одной из тайн, которые спрятаны в этой книге, так и быть, я поделюсь. Она заключается в том, что архетипы Таро вокруг нас, везде. Вся наша жизнь состоит из сочетания различных архетипов и смыслов, которые представлены в колоде. И все эти архетипы взаимодействуют по-своему друг с другом. И каждый воздействует на нас уникально и мы можем его прочувствовать.

Мой соавтор Олеся Сидоренко говорит о книге так: «Если человек уже знает привычные значения карт, то увидит, что мы их сильно не меняли. Мы не трактуем карты как-то по-новому. Но мы объясняем, почему эти значения именно такие с точки зрения всей человеческой практики. И вот это может многое перевернуть в сознании. Заставить посмотреть на самое привычное и знакомое, как на какое-то чудо, и ощутить глубокое духовное озарение от собственной привычной жизни. Те, кто не знаком с последними открытиями науки и психологии, смогут через любимое Таро, узнать много интересных подробностей о нашем мире. Таро может наполнить жизнь смыслом и погрузить в размышления о себе. Это друг на вашей стороне, который на любую жизненную ситуацию имеет мотивационную речь, адресованную лично вам. Даже больше — это архетипы, которыми вы можете пользоваться, от которых можете брать силу и достигать своих целей».

– Вы же занимаетесь не только Таро но и психологией. Расскажите чем отличается работа психолога от работы таролога?

– Отличается примерно всем.

Я больше люблю заниматься работой, а не говорить о ней. У меня есть убеждение в том, что говорить нужно про хорошее, доброе и светлое. Или если про плохое и мрачное, то, по крайней мере, смешно и весело. Юмор у меня специфический. Как и у всех людей у меня есть профессиональной деформации, например «юмор висельника», это одна из...

В психологии есть масса тем. Но, работу с ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством) и ОСР (острым стрессовым расстройством) так просто не выбирают. Есть арт - терапия, когнитивка, песочная и куча всяких интересных методик... Они весёлые и чудесные. Но, давайте будем откровенными, они часто кажутся смешными человеку, который пережил серьёзную травму. Примерно так же как для индивидуума пережившего чрезвычайную ситуацию часто кажутся смешными, не важными мелкие неприятности в виде оставленных грязных чашек, прыщика на носу или «Петя, Глаша, Саша, меня не любят». В своей работе психолога я использую телесно-ориентированную терапию и различные трансовые техники, а к работе с Таро это не имеет никакого отношения.

Таро, это мое увлечение которому по примерным подсчетам лет двадцать. Долгоиграющее увлечение, если хотите.

– А как вы относитесь к психологическим Онлайн марафонам?

– В итоге опыта взаимодействий с великим гуру, ратующим за работу над собой в групповом экстазе онлайн марафона или даже хорошей арт-терапии наедине с собой, мы можем получить крышесносную ретравматизацию. Поскольку вскроем в процессе ещё с десяток жирненьких демонов из прошлого. И разбираться с ними придётся совершенно самостоятельно. А наш гуру за них ответственности не несёт. Он же посоветовал работающую методику, а дальше разбирайтесь сами. То же касается разнообразных онлайн марафонов и семинаров.

Также человек на свою травму (с которой пришел на онлайн марафон) получает ещё и много чего другого. Его не хотят слышать, не понимают. В результате, мы можем поздороваться ещё с вылезшими тараканчиками на любимую терапевтическую тему: «Здравствуй мама! Здравствуй папа!»

А я, как практик, к онлайн марафонам, Слава Богам, никак не отношусь. Но недавно, я узнала, что от моего имени какой-то человек повышенной мудрости проводит онлайн марафон в известных всем социальных сетях.

– Тереза, а можно ли вас найти в соцсетях?

– Да я есть в соцсетях, но это закрытые страницы для людей с которыми я лично знакома.

– И что же вы размещаете на своём закрытом аккаунте?

– А на закрытом аккаунте лежит тайный дневник Бабушки ЕГЭ, в котором давно уже про все написано что было, что будет и чем сердце успокоится.

– А можем мы приоткрыть завесу тайны?

– Ну раз вы сами попросили… Я вам сейчас познакомлю вас с особым мнением Бабушки ЕГЭ по поводу современной журналистики. Только бабушка ЕГЭ вышла на опушку Лысогорья, как на нее набросились акулы пера с топором и давай у нее интервью брать. С интервью надо аккуратненько. Вот спросили ЕГЭшу лет двести назад, какая самая эффективная модель в современном бизнесе? ЕГЭша пошутила: «Что бы корова меньше ела и давала больше молока ее надо меньше кормить и больше доить». С тех пор все бизнес-школы на основе милой шутки свои учебные программы строят.

Наставили на ЕГЭшу диктофон и спрашивают, а не вредно ли читать ее книжку? ЕГЭша согласна с тем, что читать даже сказ про Колобка и мифы древней Греции опасно. Есть риск задуматься. Но писать - это безусловно хуже чтения.

Вот Соломенный бычок, сколько лет учился читать в институте Минимума Сладкого. Так с тех пор как бычок начал издавать в Лысогорье газету «Забор», его без двух хронических фингалов никто не видел.

– А верите ли вы ЕГЭша Берендеевна в магию?

– Это как сказать… Когда знаешь верить не обязательно. А вот в Эволюцию, это да, верю вот, например, мелкий пескарик в целую акулку пера эволюционировал потому, что не очень вкусный был и никто его не съел. ЕГЭша эволюции не препятствует. Бабушке в этом препятствует котеночек Поморэ. Котеночек Поморэ демократ и либерал. Он одинаково любит представителей всех отраслей и представительств. Они у котеночка все в желудке одинаково хорошо перевариваются, что левые, что правые, хотя правые обычно толще. А тех кого не позволяет съесть совесть или, что чаще размер, котёночек Поморэ не любит. Это включая бабушку ЕГЭ, которая к нему со всей душой. Котёночек Поморэ просто ненавидит ее меньше всех. ЕГЭша со вчерашнего дня воспитанием котика занимается.

Что такое воспитание? Это такая вещь шибко полезная, что бы дети и животные не мешали родителям и хозяевам их любить!

Продолжение неумолимо следует.

– Надеемся, что Бабушка ЕГЭ еще раз с нами поговорит. Вернемся к вашей книге. Кому она подойдёт?

– Любознательным людям. Книга не простая, но написана доступным языком, и нам писали отзывы, что она читается легко и «как сказочка». Но её, пожалуй, нужно прочитать несколько раз, чтобы открыть спрятанные в ней идеи. В информацию нужно вжиться. При первом прочтении она может казаться каким-то нагромождением непонятных вещей. Разделенный двор, атомарные арканы, простые числа, золотое сечение - зачем всё это? Что за чушь? В разделе, посвящённом играм и раскладам вообще какие-то странные правила сложения и вычитания. Всё это интересно, но зачем оно всё нужно? И только допустив для себя, что в этом что-то есть, откроется вся суть и польза. А для этого нужно сделать усилие, нужно хотеть познать новый опыт работы с картами. Всё получится, если сохранить в себе детскую непосредственность и открытость миру, а сейчас многие закрыли своего внутреннего ребенка на замок. Книга – серьёзная, насыщенная, подкреплена литературой и научными статьями. Но на самом деле, это детская книжка о игре в жизнь, о непосредственности, о чудесах и желании верить в них.

«Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с таким выражением лица… Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!».

Мы хотим, чтобы эта книга помогла нашему читателю играть. Играть в самые серьёзные вещи: в смыслы, в жизнь. Чтобы все трудности стали для него не трагедиями, а сложными уровнями в игре.

– Скажите, а Таро помогает всем?

– Я всегда опасалась людей верящих, что есть методы, одинаково действующие на всех. Ну, кроме лоботомии, конечно. Хочет ли человек, что бы ему помогли? Обычно хочет. И часто даже готов землю грызть, чтобы помогло. Но увешавшись рисунками, облепившись терапевтической глиной, мы часто обнаруживаем, что имеем только временный эффект и то очень хорошо, если он есть. Обычно внимание настолько разбито травмой, что возможности сконцентрироваться на чем-то просто нет.

«Это не ко мне» - говорит психолог. «Идите, наверное, к психиатру. Он вам таблеточек пропишет. А вы успокоитесь и тогда придёте ко мне порисовать, попеть, и полепить...» Но, альтернативы не предложит. И часто про неё просто не знает. Да и про то, что на свете существует EMDR, телесная терапия, трансовые техники и как они работают, он имеет весьма смутное представление.

Да, и откуда у бюджетного психолога такие инструменты? Это же курсы повышения квалификации, «+100500» полезных и приятных, а так же неприятных… но тоже полезных семинаров и разговоры, которым повезло случиться.

Но у обычного инста-психолога или суровой тёти бюджетницы этого нет. Зато есть огромное чувство собственного превосходства и всезнания. Поэтому для сохранности ЧСВ (чувства собственной важности) тетеньке (дяденьке) лучше работать единственным знакомым методом и если он не помогает, упрямо твердить, что я, мол, лучше знаю...

Про то, что вначале нужно убрать напряжение в сети, а уже потом лезть ремонтировать проводку знают все, но некоторые психологи почему-то не в курсе, что работая с человеком, было бы здорово, вначале снять психическое и телесное напряжение и только потом, (а лучше никогда) говорить: иди и порисуй, напиши 100500 аффирмаций и всё пройдёт. Хиты от создателей: Ты нервничаешь - не нервничай. Переживаешь - не переживай. Тревожишься - успокойся, делов то.

Отечественный рынок психологии очень непредсказуемый. Там и такое встречается. Поэтому сейчас уже неудивительно, почему во время сеанса делаешь вроде бы простые и понятные вещи, а на тебя смотрят как на волшебника...

– Скажите, а Таро — это магия, религия или волшебный артефакт?

– Рано или поздно любой читающий, познающий и практикующий человек понимает, что ни одна религия, психологическое учение или магическая традиция не дает исчерпывающего ответа на вопросы «Что такое душа»? «Для чего мы живем?» и соблюдение ритуалов, какой традиции более полезно для этого конкретного человека.

И предлагает на выбор два варианта - слепую веру или лопату для поиска личного ответа и смысла. Ни один мастер Таро не даст ответа на вопрос «Для чего я живу?», «В чем мое предназначение? Смысл жизни?» или «Что я могу сделать для того, что бы мои желания сбылись». Но он может посветить фонариком в желаемую сторону и задать вопрос, который задавал Алисе Чеширский кот - «А куда ты хочешь попасть?».

Играя в Таро, мы не даем ответы. Мы задаем вопросы. В общем смысле, ритуал - это невероятно древний способ структурировать и сфокусировать сознание человека для определенных задач. Эффективность этого подхода была обнаружена так давно, что мы уже не замечаем ритуалов в нашей повседневной жизни, а просто неосознанно следуем им. И для этого есть весьма серьезные причины. Возможности хорошо структурированного и грамотно направленного человеческого сознания практически безграничны!

– Какие вопросы про Таро вам чаще всего задают?

– Я часто слышу вопросы: Сколько лет нужно учить Таро, чтобы стать мастером? Как я пойму, что работаю хорошо? Какие арканы нужно выучить в первую очередь? А вы расскажите, какие карты хорошие, а какие плохие? Как понять какие значения карт правильные, а какие нет? Как не боятся работать с группой. Как сделать так, чтобы на сеансы приходили люди? Как говорить с людьми, чтобы они понимали? Я все знаю про Таро, но боюсь разговаривать с людьми, а вы меня научите?

– И это лишь малая часть вопросов, которые задают люди, записываясь на курс обучения Таро.

– Начнем с главного. Таро я занимаюсь около двадцати лет и с каждым годом убеждаюсь, что знаю о нем очень мало. Но кое-что скажу. Каждый мастер обладает сборной солянкой навыков, библиотекой прочитанных книг, коллекцией пройденных курсов, учителей, навыком работы с самыми разными людьми и личным жизненным опытом.

Как мы выбираем мастера Таро? Да, точно так же, как врача, косметолога, парикмахера или мастера шиномонтажа. Чаще всего по рекомендации. Или случайно, по правилу трех «П» - понадобилось, приехал, помогло. Увидел лицо - понравилось, наверное, человек хороший. И тут уже интуиция вам помогает или наоборот мешает. У меня есть свой рецепт, и он почти всегда работает. Называется «закон притяжения» - если вы делаете свое дело качественно и стремитесь делать все лучше и лучше, то и люди притягиваются соответствующие. Конечно, этот способ не всегда работает, например, в маленькой деревне где, всего один доктор, один сапожник и один парикмахер, интуиция ни к чему. Там вам и так все расскажу к кому идти, а к кому не надо.

– Почему Таро стало так актуально и зачем его изучать?

– Мир стал намного более непредсказуемым, нет уверенности в завтрашнем дне и никто не может дать никакой гарантии того, что всё будет хорошо. Вот люди и обращаются к гаданию, чтобы себя как-то успокоить. Мой соавтор Олеся Сидоренко говорит, что это отчасти верно, но не во всем и не всегда.

У этого есть более глубокая причина. Философская. Наша цивилизация при индустриальной революции победила хаос природы и человек почувствовал себя хозяином мира. Всё было понятно и чётко. Мы знали, что правильно, а что нет. Это время философы называют модерном, иногда модернизмом. Однако такой подход к жизни привёл нас всех к мещанству, в котором была какая-то духовная пустота и одновременно к двум самым разрушительным войнам 20-го века. Человечество разочаровалось в самом себе на глубинном уровне. Но возврат к Богу, которого мы все решили оставить, т. к. сами способны жить и без него, нам сделать сложно. Мы как блудные сыновья, оторвались от родителей, накуролесили, разочаровались, а вернуться стыдно, да и есть ли куда возвращаться? Мы толком и не знаем. И вот эта внутренняя боль и пустота, потеря детства и наивного максимализма юношества, заставляет нас либо сходить с ума от ужаса этой пустоты или разрушать самих себя. Либо находить новые смыслы, искать выход из того «дна», в которого мы все попали. И мы верим, что человек обязательно найдёт путь к тому, чтобы обрести внутреннюю гармонию. Но как говорит Бабушка ЕГЭ – «но это не точно»!

– Хочется задать вопрос Бабушке ЕГЭ. А есть ли люди, которым противопоказаны карты ТАРО?

– Конечно же Есть… В Лысогорье, например, детей никто не заставляет читать. Наоборот! Если какой-то ребенок не хочет учиться, а это у нас очень редко бывает, устраивают большой праздник с барабанами и пением и все радуются, что наконец-то будет кому под общественной елкой подметать и волшебные зеркала протирать. А то приходиться постоянно из 38 и 39 царства кого-то приглашать и те скоро закончатся, а кто полянки убирать будет?

– ЕГЭша Берендеевна, а как вы преподаёте ТАРО, и какая специфика вашей клиентуры?

– А Бабушка ЕГЭ с клиентами не работает. Она работает с людьми. С человеками и, если вы так любите феминитивы, с человечихами тоже. Преподавание Таро не имеет никакого смысла (особенно в школе, особенно за партой) Бабушка ЕГЭ не в коем разе не преподаватель Таро. Таро - это как жизнь. Жизни невозможно научить. А жить научится можно...

Слово Таролог к Бабушке ЕГЭ не относится. Интересно как бы отнесся Плотник к тому, что его назвали мастер молотка или портной, которого назвали бы специалистом швейной машинки?

– И как же помогающий практик в таком случае должен называться?

– Трудно понять человеческую душу, а свою собственную понять еще трудней. А посему, будь на то воля Бабушки ЕГЭ, она бы заменила названия Психолог, помогающий практик, а также прочие титулы, на «Специалист по познанию себя». Потому как только тот, кто в себе хоть на десять процентов разобрался, может что-то сделать для другого. Ведь если люди не разобрались в себе, то другого человека они могут только разобрать. А собирать часто Ангелу-Хранителю приходится, ну и бабушке ЕГЭ чуть-чуть…

– А мне вот «Иваны», которые у вас были, говорили, что тайные знания есть и вы знаете что-то скрытое. Как жить, например… (ЕГЭша все еще делает серьезное лицо, правда, это очень трудно. - прим. ред.)

– А вся информация про то, как жить спокойно на этой земле, давно открыта. Десять заповедей никто не от кого не скрывает. Существует легенда о том, что ЕГЭша Берендеевна знает одиннадцатую. Но, во-первых, это легенда, а, во-вторых, научитесь сначала первые десять соблюдать.

– Скажите, ЕГЭша, а как появилось Лысогорье?

– Сказ о Лысогрье возник с той самой поры, как обезьянка человеком стала. Мартышкин труд, конечно. Но другие теории происхождения Лысогорья ЕГЭше нравятся меньше. А национальная особенность Лысогорцев в том, что они лишних вопросов никогда не задают. И думают, что сказать. И не стремятся слово в серебро превратить. Потому что когда язык за зубами - слово золотом становится.

– А все-таки! Я же должен вас спросить…

– Продолжение неумолимо следовало бы конечно, только вот Горыныч сам себя не покормит…

Беседовали Артём АДАМОВ и Васиф АНТОХИН, «но это не точно».

Фото из проекта «Сказки Бабушки ЕГЭ»:

Фотограф: Юлия ЧЕРНОВА @fotografiuliachernova,

Дизайнер: Иван БУТЫРСКИЙ @butirskiy,

Стилист: Тимур ХАМАРАЕВ @tkhamraev,

Бэкстейдж: Юрий ФЕДОРОВ @blackbrother38, Ксения ЛИОКУМОВИЧ @_xenia.liockumovich,

Ассистенты: Ульяна МЕЖЕНЯУСКАЙТЕ @mezhenyauskayte,

Администратор: Марина МАКЕЕВА @makeevamarinka.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.