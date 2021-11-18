Онлайн-сервис CINEZEN представляет новинки коллекции

Платформа CINEZEN пополнится уникальными проектами: криминальной драмой о жизни мексиканских подростков, трагедией Софокла в современном мире и еврейским кинематографом

Платформа CINEZEN дебютировала на рынке онлайн-кинотеатров 1 ноября., и за первые две недели работы зарегистрировала более полутора тысяч пользовательских аккаунтов. Сервис стремительно расширяет свой каталог новыми работами зарубежных режиссёров. Среди них – революционные фильмы «Чикуаротес» Гаэля Гарсии Берналя и «Антигона» Софи Дерасп, картины «Кондитер» и «Красная корова» из собрания Московского еврейского кинофестиваля, а также документальный хоррор «Как не снять фильм ужасов», история об отношениях в цифровой среде «Причини мне любовь» и провокационная драма «Оса».

Принцип обновляемости стал одной из основ проекта, функционирующего с помощью множества каналов, каждый из которых возглавляет куратор, определяющий его контентную политику.

На момент запуска на платформе уже размещались фильмы, отобранные командами kimkibabaduk, Иноекино, HorrorZone и иными яркими лидерами мнений в мире аудиовизуального контента. Спустя десять дней подборка картин существенно увеличилась – были добавлены семь работ самых разных жанров. Канал «Кимкибабадук on-demand» представит фильм Гаэля Гарсии Берналя «Чикуаротес» и проект Софи Дерасп «Антигона». Среди новинок канала «Кинокостюм» – «Причини мне любовь» от Илианы Эстаньоль и Йоханны Лиеты. Выбор канала «Сад Дерека Джармена» – драма Филиппа Ауди-Дора «Оса». «Как не снять фильм ужасов» Мэтью Дж. Уилкинсона пополнит коллекцию канала «HorrorZone». Наконец, трогательная работа Офира Рауля Грейцера «Кондитер» и бескомпромиссный рассказ о взрослении «Красная корова» от Цивии Баркай войдут в доступные для просмотра фильмы на канале «Еврейское кино».

Сэм Клебанов, основатель CINEZEN: «Благодаря нашим кураторам я сам открываю для себя множество прекрасных фильмов. Сам бы я их все точно не нашёл. В этом вся идея: для того, чтобы собрать по-настоящему качественную и интересную библиотеку фильмов, надо доверить отбор независимым кураторам с разными вкусами, бэкграундами, интересами. И, главное, с разными аудиториями. Мы уже видим, что модель работает, что наши кураторы/инфлюенсеры приводят на нашу платформу множество пользователей и все фильмы находят своих зрителей. И мы планируем очень быстро расширить количество каналов, несколько новых формируются уже прямо сейчас», – рассказывает основатель CINEZEN Сэм Клебанов.

Гаэль Гарсиа Берналь известен в киноиндустрии, прежде всего, как актёр. Он стал первым мексиканцем, принятым в Центральную школу сценической речи и драматического искусства в Лондоне, и получил известность благодаря ролям в фильмах Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Сука любовь» и Альфонсо Куарона «И твою маму тоже». Берналь вошёл в состав жюри 67-го Каннского кинофестиваля и был включён в ежегодный список самых влиятельных людей года Time 100 в 2016 году. Он дебютировал в режиссуре в 2007 году с картиной «Дефицит» и снял с тех пор несколько коротких метров и эпизодов телесериалов. «Чикуаротес» – это его вторая полнометражная режиссёрская работа, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале в 2019 году. История о дерзкой и отчаянной борьбе за статус в Мехико была тепло встречена экспертами мировой индустрии – фильм был показан в конкурсных программах кинофестивалей в Шанхае и Сан-Себастьяне.

«Антигона» Софи Дерасп – переосмысление античной трагедии Софокла сквозь призму социалистического реализма. Храбрость и искренность в ценностной системе главной героини противопоставлены равнодушию и жестокости мужского мира. Картина стала триумфатором международных фестивалей, получив награду как лучший канадский художественный фильм в Торонто и выиграв в категориях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль», «Лучшая второстепенная женская роль», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший монтаж» на Canadian Screen Awards в 2020 году.

Фильм-участник конкурсной программы 68-го Берлинского международного кинофестиваля «Красная корова», снятый Цивией Баркай в 2018 году, вошёл в программу Московского еврейского кинофестиваля. Повествование о 17-летней Бенни, находящейся в поиске своих принципов и самоидентичности, будучи под влиянием набожного отца, мессианского иудея, является автобиографичной историей, в которой, однако, отразилось общее представление авторов о взаимоотношениях между разными поколениями. В 2017 году на Московском еврейском кинофестивале вне конкурса был показан проект Офира Рауля Грейцера «Кондитер». В центре сюжета – талантливый немецкий пекарь Томас, вступающий в романтические отношения с Ореном, женатым израильтянином, и отправляющийся в Иерусалим после его гибели, где он находит вдову погибшего любовника.

Картина «Как не снять фильм ужасов» – документальная работа австралийского режиссёра Мэтью Дж. Уилкинсона, известного способностью творить в самых разных жанрах, от триллера до комедии. Проект, который теперь будет доступен на CINEZEN, – это настоящий эксперимент в области многожанровости, где документализм пересекается с хоррором. История о независимой съёмочной группе, работающей над фильмом ужасов, и сталкивающейся с действительно ужасными событиями.

В драме совместного производства Швейцарии и Австрии «Причини мне любовь» от Илианы Эстаньоль и Йоханны Лиеты на первый план выходят проблемы трёх пар подростков, пытающихся прийти к самоопределению, а также спасти отношения в условиях современной цифровой реальности, в которой возможности соседствуют с опасностями. Фильм стал номинантом Варшавского кинофестиваля в категории «Лучший фильм» программы «Конкурс 1-2» и победителем кинофестиваля имени Макса Офюльса в номинации «Лучший сценарий».

Неожиданный визит подруги детства нарушает идиллию романтической поездки двух героев фильма «Оса» Филиппа Ауди-Дора – Оливера и Джеймса. Возникающая любовная связь рушит уже устоявшиеся отношения. Участники наметившегося конфликта обнаруживают чужие скелеты в шкафу и сталкиваются с необходимостью ответить на сложный вопрос о будущем, которое их ждёт. В арсенале работы – победы в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучший фильм на иностранном языке» на фестивале FilmOut LGBT в Сан-Диего.

Количество каналов будет постоянно расти, и в ближайшее время к платформе планируют подключиться ещё несколько очень известных личностей и организаций, о чём будет объявлено отдельно. В планах – перманентное расширение круга кураторов и значительное увеличение списка предлагаемых фильмов.

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