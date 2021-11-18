Пять участников прошли в III тур II Международного конкурса дирижеров имени Валерия Халилова

В Москве открылся II Международный конкурс дирижеров имени Валерия Халилова: 14 ноября, после возложения цветов к мемориальной доске дирижеру на здании Российской академии музыки имени Гнесиных, стартовал второй тур состязаний. Завершится конкурс 18 ноября 2021 года гала-концертом выступлений пяти лауреатов и их награждением в концертном зале РАМ имени Гнесиных.

Во втором туре приняли участие 12 дирижеров из России и Белоруссии.

15 ноября были определены пять финалистов, которые прошли в III тур: Игорь Андрюшин, Москва; Александр Голиков, Санкт-Петербург; Сергей Свиридов, Ханты-Мансийск; Кирилл Черчик, Москва; Арсений Шупляков, Санкт-Петербург.

Конкурсным заданием второго тура стало проведение репетиции с Кремлевским государственным оркестром при администрации Президента РФ и представление одного музыкального произведения, выбранного по жребию . В третьем туре конкурсанты представят два произведения: аккомпанемент солисту-инструменталисту и оркестровое произведение; проигрывание подготовленного нотного материала – не более 60 минут. Выступления в третьем туре и гала-концерт пройдут в сопровождении Губернаторского оркестра Губернского драматического театра Московской области.

По итогам III тура конкурса жюри определит лауреатов I, II и III степени, которым будут вручены дипломы, памятные подарки и денежные премии от 1100 до 3400 евро. В целом призовой фонд конкурса составляет 600 000 рублей.

III тур конкурса и гала-концерт можно посетить в Москве при условии предварительной регистрации, а гала-концерт в Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных будет доступен и в интернет-трансляции.

Проект получил грант Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», а также поддерживается Департаментом культуры Министерства обороны Российской Федерации и ООО «Газпром трансгаз Москва».

Подробности на сайте конкурса — https://khalilovcompetition.com .

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