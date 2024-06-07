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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Состоялась премьера мультсериала «Акварельные краски», созданного Ассоциацией анимационного кино!

editor
By editor
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Награждение создателей Акварельных красок

В Тарусе, в рамках ежегодного литературного фестиваля «Дни Паустовского», прошла премьера детского анимационного сериала «Акварельные краски», основанного на 20 рассказах великого русского писателя.

Перед показом Ассоциация анимационного кино и музей Паустовского вручили благодарности, дипломы и подарки приехавшим на праздник создателям проекта – сценаристу Анне Владиславской, режиссеру Наталье Ниловой, композитору Илье Труханову, руководителям детских анимационных студий Надежде Лаптевой (студия ВГГ, г. Киров), Елене Лысенко (студия «Палитра», д. Студенок Курской области), Наталье Шестаковой (студия «Крылья», г. Москва), Оксане Пшеничной (студия «Фокус», г. Москва), ученикам ярославского Центра анимационного творчества «Перспектива» (руководитель — Маргарита Нагибина) и представителям донецкой студии «Оригами» (руководитель — Людмила Иванова).

Каждый мульфильм «Акварельных красок» имеет свой оттенок, свою «изюминку», оригинальную технику и неповторимое воплощение. Премьера состоялась, впереди у проекта субтитрирование сериала для плохо слышащих детей, большие фестивальные показы по всей России и онлайн-премьера на платформе авторской анимации multanima.ru.

Фестиваль «Дни Паустовского» ежегодно проходит в г. Тарусе в день рождения Константина Георгиевича. Тарусяне говорят, что в день рождения писателя в Тарусе обязательно чередуются солнце, облака, гроза с дождем, а еще в этот день распускаются пионы.

Проект Ассоциации анимационного кино «Акварельные краски» был поддержан Президентским Фондом Культурных Инициатив и Музеем К.Г. Паустовского.

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