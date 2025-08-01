«Опасный» для конкурентов: успешная премьера на Пятом

Звездный актерский состав с Кириллом Полухиным в главной роли, уникальный сюжет, оригинальная концепция и запоминающийся саундтрек. Каждое воскресенье популярность детективной новинки Пятого «Опасный» только росла. Сериал бьёт рекорды по просмотрам как в телевизионном эфире, так и на онлайн-площадках.

Премьера детективной новинки «Опасный» состоялась на Пятом канале 22 июня. Главный герой – майор Горбатов попадает в сложную ситуацию. Уголовник с 17-летним стажем приходит в полицию, устраивает скандал и на глазах у майора падает из окна. К тому же, в Сети появляется видео с участием погибшего, где он заявляет, что Горбатов хотел его убить. Чтобы избежать несправедливого обвинения в преступлении, майор соглашается возглавить экспериментальный отдел «ЗК» для внедрения в криминальную среду. В него вошли заключенные, которым грозит либо длительный, либо пожизненный срок.

Игнат Фадеев по кличке «Добрый» еще в 90-х промышлял разбоями и рейдерскими захватами. После каждой отсидки возвращался к старому ремеслу. Но на днях узнал, что на воле у него подрастает ребенок, раскаялся и захотел сотрудничать с полицией.

На счету Олега Исакова («Феликса») более 20 заказных убийств. Все это время оставался неуловимым, пока случайно не попал в поле зрения уличной камеры.

Аферист экстра-класса Ярослав Ашихмин одним только взглядом влюблял в себя женщин. В его «послужном списке» актрисы, модели, жены дипломатов. Во время последнего романа с дочерью федерального судьи прихватил из её квартиры ноутбук с уголовными делами. Некоторые из них были помечены грифом «секретно», поэтому Ашихмина обвинили по статье «Государственная измена».

Василий Бубенцов («Бубен») – вор широкого профиля. Он обманывал любую сигнализацию, но однажды прокололся на ерунде.

У каждого из них есть большой плюс – они свои в криминальном мире, их многие знают, а потому специальные легенды для внедрения в преступные группировки не нужны. Именно с такой командой теперь и предстоит работать Горбатову.

Эта интригующая концепция создала захватывающий контраст между уголовниками и представителем закона.

Для контроля за передвижениями заключенным вживили чипы. На случай побега действует приказ «Стрелять на поражение».

Динамичные сцены и увлекательные повествования позволили сделать каждую серию интересной и непредсказуемой. А звуковое сопровождение – популярная песня Bella Ciao в новой аранжировке – придает событиям особую эмоциональную окраску. Количество просмотров и прослушиваний саундтрека к сериалу на площадках превысило 165 тысяч.

По итогам четырех воскресений детектив «Опасный» занял третье место дневного эфира в аудиториях «Все 25-59» и «Все 18+». Доли составили 7,7% и 8,8% соответственно.

Успешно стартовала новинка и на платформах. В онлайн-кинотеатре Wink «Опасный» вошел в ТОП-10, а в онлайн-кинотеатрах Premier и KION — в ТОП-5 популярных сериалов.

«Опасный» также вошел в ТОП-50 Индекса Кинопоиск Pro и занимает 44 строчку из 1000.