«Привет-пока»: эволюция чувств в новой песне ELiz

Всего два слова об одной истории любви. Трогательная песня о чувствах, откровения девушки, которая столкнулась с предательством любимого человека.

Любовь – это всегда зона риска. Мы не знаем, будут ли наши чувства взаимными, схожи ли наши взгляды и планы, подходим ли мы друг другу. И каждый раз мы пытаемся понять: это навсегда или это лишь миг?

Как поступить, если ты столкнулась с предательством? Стоит ли делать шаг навстречу и пытаться разобраться в чувствах, если у него появилась другая? Правильно ли просто вычеркнуть из жизни человека, которого ты так сильно любила?

В своей новой песне «Привет-пока» ELiz делиться переживаниями девушки, которой разбили сердце. Она готова пройти этот путь, чтобы получить ответ на единственный вопрос – почему её предали? Но иногда самым исчерпывающим ответом на все вопросы бывает молчание – одно на двоих.

Новая песня «Привет-пока» от ELiz вновь разобьёт наши сердца, чтобы напомнить о самом главном: любовь – это не только чувства к другому человеку, это и к самому себе.