Опера «Мертвый город» Э.В. Корнгольда:  впервые в России

Московский театр Новая Опера имени Е.В. Колобова представляет первую премьеру в сезоне 2021/2022 – оперу «Мертвый город» Эриха Вольфганга Корнгольда. Это сочинение никогда не ставилось на российских сценах. Символично, что путь новой для нашей страны оперы начинается именно с театра Новая Опера. Маэстро Валентин Урюпин выбрал «Мертвый город» для своей первой постановки в статусе главного дирижера – музыкального руководителя театра. Впервые в Новой Опере спектакль поставит Василий Бархатов, один из самых успешных и востребованных во всем мире режиссеров. Пять премьерных показов пройдут с 14 по 24 апреля 2022 года.

Валентин Урюпин

Василий Бархатов

«Мертвый город» Э.В. Корнгольда – фундаментальная партитура, знаковое произведение эпохи постромантизма, которое при жизни композитора имело большой успех. Первый показ – и сразу двойная премьера: в Гамбурге и Кёльне в один день, 4 декабря 1920 года. Затем опера ставилась во многих театрах, в том числе в Метрополитен-опере, но вскоре была запрещена и после Второй мировой войны оказалась в безвестности. В конце XX – начале XXI века театральная судьба оперы изменилась. «Мертвый город» ставится во многих странах мира, а теперь и в России.

В основе оперы – пьеса «Мираж», которая, в свою очередь, создана по роману бельгийского символиста Жоржа Роденбаха «Мертвый Брюгге» (1892). Либретто композитор написал сам совместно с отцом – влиятельным музыкальным критиком Юлиусом Корнгольдом. Оно было опубликовано под псевдонимом Пауль Шотт (объединив тем самым имя главного героя оперы и фамилию издателя). Авторство намеренно скрывалось, чтобы не акцентировать участие отца в создании сочинения, и правда выяснилась только в 1975 году в Нью-Йорке.

Краткое содержание оперы. Эта история о вдовце Пауле, который оплакивает умершую жену Мари, превращает дом в «храм», посвященный ей. Встреча с танцовщицей Мариэттой, удивительно похожей на жену, зажигает новое чувство, однако он боится предать память Мари, нарушить верность, и всё же поддается страсти. Мариэтта хочет быть для него главной женщиной, даже позволяет себе прикоснуться к реликвии – золотистым волосам Мари, более того, танцует с ними. Пауль в бешенстве душит ее этими волосами. Но всё это оказывается лишь сном: в конце оперы Мариэтта вновь появляется в доме Пауля.

Литературный первоисточник и его музыкальное переосмысление. Эрих Вольфганг Корнгольд создал это сочинение, когда ему было всего 23 года. Почему молодого композитора заинтересовал такой мрачный сюжет? Возможно, сказалось влияние отца, которому драматург и переводчик Зигфрид Требич порекомендовал обратить внимание на пьесу Жоржа Роденбаха, он был убежден, что из нее получится опера. Композитора привлекла музыкальность сюжета и печальная атмосфера Брюгге, описанная в романе. После Первой мировой войны настроение в обществе было соответствующим, и тоска по ушедшей эпохе была ему созвучна.

Однако Корнгольд переосмыслил изначальную идею Роденбаха. В опере, как и в романе, обозначено противопоставление живой чувственности и мертвой чистоты, но всё же есть явная победа живого: главный герой Пауль в финале освобождается от привязанности к прошлому и принимает решение покинуть город. Не случайно композитор хотел назвать сочинение «Триумф жизни». Кроме того, большая часть действия оперы происходит не наяву, а во сне – так либреттисты смягчили жестокую реальность, переведя ее в мир грез. «Из бледного рисунка серебряным карандашом возник яркий цветной эскиз», – писал об отличии оперы от романа автор первой монографии о Корнгольде Рудольф Хоффманн. Кстати, монография была опубликована в 1922 году – к 25-летию (!) ведущего молодого композитора Австрии.

Современная режиссерская интерпретация

Василий Бархатов представит авторскую концепцию «Мертвого города». Подхватив смягчающий тон Корнгольда и заново дешифруя роман Роденбаха, режиссер трактует смерть в метафорическом ключе: все герои спектакля живы, но Пауль и Мари расстались, и жена словно умерла для него. Действие спектакля разворачивается в трех плоскостях: реальность, воспоминания о жизни с супругой и встречи с Мариэттой. Но происходят ли эти встречи на самом деле или только в сознании Пауля? Игра света, преображающая пространство, и несимметричные отражения станут для зрителей подсказкой (или обманкой).

Таким образом, если композитор создает по канве романа «цветной эскиз», то режиссер насыщает его светом (в прямом и переносном смысле) и делает более подробным и драматургически насыщенным. Однако суть процесса, который проходит Пауль, остается прежней: он должен понять и отпустить.

«В личной трагедии мы всегда хотим, чтобы окружающий мир скорбел вместе с нами. Когда ты ощутил потерю, часы и трамваи непременно должны перестать ходить… но они, как назло, продолжают, тем самым оскорбляя своей непочтительностью нашу внутреннюю боль. Мир не желает замирать в угоду нашему несчастью, и тогда мы перестаем отражать его адекватно – накладываем свои меланхоличные фильтры на всё окружающее. Любой город хочется видеть исключительно скорбящим и “мертвым” в такие моменты. “Мертвый Брюгге” или любой другой город – в подобной ситуации не имеет значения. Ведь это “мертвое” не в архитектуре, а в глазах смотрящего. Опера “Мертвый город” всегда была и остается для меня историей мучительного освобождения от ушедшего человека – избавление от самой крепкой зависимости из известных мне», – говорит Василий Бархатов.

В музыке Корнгольда ощущается атмосфера голливудского кинематографа, хотя опера написана задолго до переезда композитора в США. Но творчество его, безусловно, кинематографично, о чем свидетельствуют два «Оскара» за лучшую музыку к фильмам. Дух кино присутствует и в драматургии спектакля Василия Бархатова, где есть отсылки к фильмам «Шоколад» Лассе Халльстрёма и «Жилец» Романа Полански.

Примечательно, что кинематографичность музыки подчеркивается и в других постановках «Мертвого города» последних лет. Режиссеры создают концепции, обращаясь к фильмам «Солярис» А. Тарковского (Финская опера, режиссер спектакля – Каспер Хольтен, 2010) и «Головокружение» А. Хичкока (Баварская опера, режиссер спектакля – Саймон Стоун, 2019), изучая тему иллюзорности и множественной реальности.

Несмотря на то, что опера никогда не ставилась в России, именно в нашей стране был снят первый фильм на сюжет романа «Мертвый Брюгге». Черно-белая картина «Грёзы» вышла в 1915 году, режиссер – Евгений Бауэр. Так, по мистическому совпадению это произведение уже побывало в Москве, но только на киноэкранах. Чуть больше века спустя «Мертвый город» – в Новой Опере.

Чтобы воплотить режиссерскую концепцию Василия Бархатова и сохранить звуковой баланс в интенсивной партитуре «Мертвого города», в театре Новая Опера разработано специальное постановочное и техническое решение. Действие будет происходить в двухэтажном павильоне, построенном на оркестровой яме. Оркестр расположится за павильоном в глубине сцены. Над оркестром будут размещены специальные отражающие панели, позволяющие уравновесить звучание оркестра и солистов без использования электроакустического усиления. Солисты будут находиться максимально близко к зрителю, чтобы усилить эмоциональный контакт с залом; для них этот спектакль – своеобразный вызов и непривычный способ актерского существования. Дирижер с солистами будет взаимодействовать с помощью камер и мониторов. Таким образом современные технические возможности помогают создать пространственное решение спектакля.

Постановщики

В Новой Опере «Мертвый город» ставит признанный и сложившийся за многие годы творческий тандем Василия Бархатова (режиссер-постановщик) и Зиновия Марголина (художник-постановщик). Вместе они уже создали десятки спектаклей, многие из которых отмечены престижными театральными премиями. Так, Зиновий Марголин – четырехкратный лауреат премии «Золотая Маска». Василий Бархатов многократно номинировался на «Золотую Маску», а в 2019 году был номинирован на премию International Opera Awards как лучший оперный режиссер. Десять лет он не ставил спектакли в Москве, и «Мертвый город» станет первым проектом после перерыва. В последние годы режиссер сотрудничал с театрами Мангейма, Базеля, Висбадена, Берлина, Будапешта, Стокгольма, Ганновера, Вильнюса.

В постановочную группу также вошли художник по костюмам Ольга Шаишмелашвили, которая работала с Василием Бархатовым над созданием его зарубежных спектаклей, и художник по свету Александр Сиваев, оформивший более двухсот постановок, лауреат премии «Золотая Маска», главный художник по свету Московского театра оперетты.

Музыкальный руководитель и дирижер спектакля – Валентин Урюпин. В 2021 году он занял пост главного дирижера театра Новая Опера и взял курс на открытие неизвестных сочинений – никогда не звучавших или редко исполняющихся. Маэстро готовит российскую премьеру оперы совместно с дирижером Дмитрием Матвиенко.

Солисты

По мнению многих исследователей, залог успеха постановки «Мертвого города» – дуэт тенора и сопрано. В Новой Опере в главных партиях выступят солисты мирового уровня: Пауль – Рольф Ромей (Швейцария), исполняющий ведущие теноровые партии в театрах Штутгарта, Дармштадта, Берлина, Мюнхена, Мадрида, Базеля и многих других; Мариэтта, Мари – Елена Стихина, солистка Мариинского театра, которую регулярно приглашают самые известные оперные дома Европы и Америки, среди них: Финская, Парижская, Бостонская, Немецкая, Лондонская оперы, Метрополитен-опера и другие. Партию Фрица репетирует приглашенный солист Большого театра России, известный баритон Василий Ладюк. Другие партии готовят солисты театра Новая Опера.

Рольф Ромей

Елена Стихина



Эрих Вольфганг Корнгольд (1897–1957) – австрийский и американский композитор. В течение XX века отношение к его творческому наследию стремительно менялось, проходя стадии восторженного признания, забвения и нового открытия. Отец композитора, знаменитый музыкальный критик Юлиус Корнгольд, оказывал на него большое влияние и даже давление, намеренно создавал образ сына-вундеркинда. Когда Корнгольду было 9 лет, его сочинение услышал Густав Малер, он предсказал юному композитору блестящее будущее и посоветовал продолжить образование у Александра фон Цемлинского. В 11 лет Корнгольд написал балет «Снеговик», который поставили в Венской опере, в 14 – первое оркестровое сочинение, а в 17 – две оперы. Критик Юлиус Корнгольд был известен как ярый противник новых музыкальных направлений, активно развивавшихся в начале века, возможно, поэтому и творчество его сына стало «лебединой позднеромантической песнью».

В музыкальной стилистике Корнгольд демонстрирует знание сочинений великих мастеров – так писали о нем критики. Композитор синтезировал в своем творчестве разные традиции. На его стиль оказали влияние Р. Штраус, Дж. Пуччини, Р. Вагнер, И. Брамс, И. Штраус, А. фон Цемлинский, у которого он учился. Корнгольда даже называли «венским Пуччини» – за мелодический дар и использование принципов итальянской школы. В опере «Мертвый город» появляется мотив танца, ассоциативно связанный с музыкой и Джакомо Пуччини, и Рихарда Штрауса. Прежде всего, самые известные фрагменты оперы – два своеобразных медленных вальса, как их обозначает британская исследовательница творчества Корнгольда Джессика Дьючен, напоминают о вальсе Мюзетты из «Богемы». Это песня Мариэтты Glück, das mir verblieb («Счастье, которое мне осталось»), где чередуются разные размеры – характерный для композитора прием выписанного rubato, и песня Пьеро (Фрица) Mein Sehnen, mein Wähnen («Моя тоска, мое воображение»). Также Корнгольд вводит танец Мариэтты, который подобен танцу Саломеи. Большой состав оркестра и разнообразие инструментов – тоже постромантическая традиция. При этом композитор ведет диалог и с ранним романтизмом, упоминая сцену воскрешения из «Роберта-дьявола» Дж. Мейербера, одного из первых образцов французской большой оперы.

Политическая ситуация заставила композитора покинуть Австрию и уехать в США. В 1934 году от режиссера Макса Рейнхардта он получил приглашение в Голливуд для работы над музыкой к фильму «Сон в летнюю ночь». Благодаря этому творчество Корнгольда вышло на новый этап: он стал известным кинокомпозитором, фактически – заложил основы голливудской музыкальной эстетики. Композитор дважды получил премию «Оскар» за лучшую музыку к фильмам «Энтони несчастный» и «Приключения Робин Гуда». После войны Корнгольд вернулся к академическим жанрам, но постромантический стиль уже не вписывался в эстетику новой музыки. Его творчество было забыто, а возрождение интереса к нему началось лишь в конце XX века.

В последние две недели перед премьерой развернется масштабная программа Образовательного кластера Новой Оперы – от экскурсий, встреч с постановщиками, изучения архитектуры декораций и экспериментов с акустикой до аудиолекций, которые будут доступны на новой диджитал-платформе.

Подробная информация, составы исполнителей и билеты – на сайте театра: https://novayaopera.ru .

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