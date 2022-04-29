Опера-променад «Пиковая дама»

Ровно пять лет назад москвичам-театралам впервые на входе в залы завязали глаза — чтобы провести их за руку в роскошный особняк TroykaMultispace и тайный мир оперы-променад «Пиковая дама». Каждый гость здесь — один из немногих, избранный, участник мистического кружка и одновременно свидетель неординарных событий двухсотлетней давности.

Спустя все локдауны тема скрытых от глаз обществ заиграла новыми красками. Хотите сравнить закрытые вечеринки современности с жизнью узкого круга элиты прошлых веков? Используйте телепорт в особняке на Яузе!

Будто в омуте памяти, зрители оказываются в межвременном пространстве без закулисья. Вот графиня Анна Федотовна Томская в своем будуаре ворчит на слуг, а вот офицер Германн за карточным столом слушает чудную историю про фортуну и мечтает о богатстве, рядом Лизавета Ивановна подглядывает за Германном в окно.

В старинных залах, где еще дедушка Натальи Гончаровой мучился с карточными долгами, гости усаживаются за игральный стол, а в соседней комнате голландская печь, кладкой которой, возможно, любовался сам Пушкин. Меняются декорации, залы, даже запахи! Будьте готовы преодолеть 50 ступенек, следуя за господами через будуары, столовые, гостиные, переживая с ними и жажду успеха, и любовь, и предательство.

«Пиковая дама» существует как единый организм, где зрители не только являются частью целого, но и задают темп спектакля, — отмечает режиссер постановки Александр Легчаков. — Атмосфера, ароматы, свет, обстановка включают зрителя максимально, полностью забирая его из московской реальности. За пять лет никто не смог сделать что-то подобное с оперой».

Кроме оркестра, гостей во время променада сопровождают молодые звезды современной сцены — артисты Большого, театра Станиславского, Мастерской Брусникина (школа-студия МХАТ) и другие. Среди них Петр Налич, Екатерина Лукаш, Ксения Мусланова, Мария Геворгян, Родион Долгирев и Илья Барабанов. В каждом спектакле задействовано более 70 исполнителей!

«Если вы опасаетесь жанра оперы или открытых публичных мест, «Пиковая дама» дает шанс соприкоснуться с высоким искусством в камерной и стильной обстановке, — говорит продюсер постановки Алексей Лысов. — Здесь много интересных деталей во всем — от театрального фойе до костюмов артистов».

Иммерсивная опера «Пиковая дама» — редкий пример интеллектуального развлечения не только для заядлых театралов. Успех постановки стал фундаментом для создания первого в России первого частного иммерсивного оперного театра — Московский Оперный Дом, где в фокусе внимания новые сценические форматы. В этом сезоне в МОДе, кроме «Пиковой дамы» можно увидеть «Иоланту», «Ужин с графом Калиостро» и посетить серию камерных концертов, в глобальных планах Дома — реализация обучающих оперных программ.

Проекты Московского оперного дома проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Из XIX века в XXI

Во время пандемии тема клубов для своих стала как никогда актуальна для светской части столицы. Именно в такой атмосфере и происходят события в повести, написанной Александром Пушкиным аж в 1834 году. И хотя показаны события того время, не ждите кринолинов.

«Неоновый гроб, мужчины в париках как у ранней Леди Гаги, проекции православных икон, символика масонов, <…> — кое-что из того, что можно увидеть в иммерсивной опере «Пиковая дама», — отметила в своей рецензии редакция «Сноб». Кроме явного, обращайте внимание на подсказки в костюмах героев. Например, Германн — военный инженер и все, кто собирается за игорным столом, тоже. Напрямую не указывается, царские у него войска или современные, но пространства для фантазии достаточно!

Что ждет вас на опере в новом году? Камерность обстановки как в фильмах Уэса Андерсона, костюмы — словно оммаж на фантазии Тима Бертона. Променад по особняку под изысканные оперные арии в сопровождении живого оркестра из 30 человек. Мультимедийный сплав живого звука, виртуальных декораций и оптических иллюзий делает российскую постановку «Пиковой дамы» элитарным образцом нового искусства.

Может быть, именно такими были бы званые вечера Натальи Голицыной в наше время?

Интересные факты

Опера-променад «Пиковая дама» получила Национальную премию «Онегин» в номинации «Событие. Оперное притяжение», грант Фонда культурных инициатив, а актеры — номинации на «Золотую маску»!

Этот год для постановки — юбилейный. За пять лет было сыграно более 400 спектаклей.

Екатерина Лукаш, исполняющая партию Полины, номинирована в последнем театральном сезоне премию «Золотая маска» за роль в опера Моцарта «Свадьба Фигаро». К слову, ария Полины в «Пиковой Даме» — одна из самых сложных для меццо-сопрано. Раньше по тому, насколько хорошо певица ее исполняет, принимали в Большой театр.

Мистика в «Пиковой даме» случается не только по плану. Однажды во время спектакля включилась система пожарной безопасности и гудела без остановки, но актеры продолжали петь. В другой раз во время партии Софьи Ефимовой (Графиня) не сработало электричество и мэппинг, но помощники режиссера быстро сориентировались. Свечи поставили перед зеркалом, и микс живого огня и ведьмы произвел на зрителей сильнейшее впечатление.

С 2020 года Московский оперный дом функционирует как независимый оперный театр с полным репертуаром.

Где? TROYKA Multispace – Москва, Яузская улица, д. 1/15, стр. 3.

Актуальные даты показов представлены на сайте https://pushkinopera.ru/ru .

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