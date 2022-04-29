Выставка Политехнического музея «Дом быта» откроется в Музее Москвы 18 мая 2022 года. Экспозиция будет состоять из пяти тематических пространств — «Гостиная», «Кухня», «Работа и игра», «Чистота и красота», «Дом без быта». Посетители смогут проследить эволюцию быта и повседневности через домашние устройства и изменение их функций.

Одна из главных выставок Политехнического музея в юбилейном 2022 году рассказывает о том, как наука и технологический прогресс отразились на нашей повседневной жизни и как менялось представление о бытовом комфорте с середины прошлого века до сегодняшнего дня.

«Русское слово «быт» непереводимо на европейские языки. Причина в том, что только в русской культуре существовало противостояние быту, которое воплотилось в духовном, поэтическом понятии «бытие». В советское время «домами быта» называли предприятия комплексного обслуживания, где граждане могли отремонтировать не только бытовые приборы, но также обувь, пошить новую одежду или привести в порядок старую, сделать стрижку или укладку. В небольших городах такие предприятия играли важную роль, были местом, где люди обустраивали свою жизнь и пользовались недоступными в домашних хозяйствах технологиями, то есть быт обрастал своего рода городской культурной мифологией. Выставка Политехнического музея и Музея Москвы „Дом быта“ исследует эту мифологию быта через технологии и науку», — прокомментировала руководитель департамента выставок Политехнического музея Наталья Фукс.

Выставка состоит из пяти тематических пространств, каждое из которых представляет собой повествование о функциональных бытовых устройствах, их эстетике и назначении. Экспонаты расположены не в формате классической хронологии технологического прогресса, а так, чтобы рассказывать историю повседневной жизни человека.

Например, на «Кухне» гости смогут проследить эволюцию источников энергии на примере приборов для приготовления еды: от керосинки и примуса до микроволновой печи. Представлены здесь и другие предметы, которые когда-то были гордостью хозяек: мороженица, яйцеварка, бульонка. В этом пространстве также можно услышать воспоминания москвичей об использовании новых технологий в домашнем обиходе. Эти записи из архивов Музея Москвы были озвучены специально для выставки.

В «Гостиной» можно будет увидеть разновидности «говорящих ящиков», которые раньше являлись центром притяжения в доме. Когда-то семьи собирались вокруг патефонов, граммофонов и радиоприемников, чуть позже появились кассетные магнитофоны и телевизоры. Посетители увидят советскую рекламу 1960–70-х годов, смогут потрогать дисковый телефон и услышать звук подключающегося к Сети модема.

Специально для медиапространства «Гостиной» Политехнический музей совместно с музеем-резиденцией «Арт-Коммуналка» снял видеоработу «Археология повседневности» о коммунальном быте.

Широкий спектр домашних помощников представлен в пространстве «Чистота и красота». Тут же можно увидеть фены, щипцы для волос и электробритвы, то есть приборы, кардинально изменившие наши ежедневные ритуалы ухода за собой. В экспозиции будет представлен и первый отечественный звуковой анимационный фильм «Властелин быта» 1932 года.

Пространство «Работа и игра» погружает посетителей в мир досуга и творчества. То, что сейчас воспринимается как хобби, когда-то занимало у мастериц многие часы. Особое внимание уделяется швейным машинкам — изобретению, оказавшему огромное влияние на повседневную моду. Кроме того, в разделе представлены фотоаппараты и фотографическое оборудование, а также детские игрушки — от ручных поделок из Европы до электронной «Ну, погоди».

Финальная часть экспозиции — «Дом без быта» — представляет собой объемную инфографику, которая обобщает технологические и социальные тенденции, отраженные в экспозиции: сокращение времени на домашний труд, наполнение высвободившегося времени новыми занятиями, разрастание инфраструктуры, обслуживающей быт. В инфографику включен таймлайн представлений о доме будущего в разные десятилетия XX века. Отдельные идеи, предсказанные в научно-фантастической и научно-популярной литературе прошлого столетия, уже нашли технологическое воплощение. Они проиллюстрированы визуальными образами и видеофрагментами. В мультимедийную инсталляцию также включены физические элементы «умного дома» настоящего.

«Всю свою сознательную жизнь горожанин обустраивает свое жилище: реконструирует, перестраивает, технически совершенствует, стремясь устроить все по последнему слову техники. На выставке мы впервые рассказываем о влиянии научно-технического прогресса на бытовую историю московского и любого другого дома. В каждом из разделов мы приоткрываем дверь в домашний мир горожанина, чтобы показать, как все новое и технически прогрессивное стремительно превращается в хорошо забытое старое, и иллюстрируем это предметами из фондовых коллекций Музея Москвы и Политехнического музея», — рассказывает куратор выставки, руководитель отдела «История Москвы» Музея Москвы Ирина Карпачева.

Всего на выставке представлено более 150 предметов из коллекций Политехнического музея и Музея Москвы. Экспозицию дополнят мультимедийные инсталляции, фрагменты из популярных кинофильмов и звуковой дизайн.

Выставка будет работать с 18 мая по 31 июля 2022 года в Музее Москвы по адресу Зубовский бульвар, 2. 21 мая экспозицию можно посетить бесплатно в связи с празднованием Международного дня музеев. Гости смогут познакомиться с выставкой как самостоятельно, так и в компании эксплейнеров — специалистов Политеха, объясняющих сложные научные факты простым и понятным языком. Запланированы обзорные и тематические экскурсии, записаться на них можно будет на сайте Политехнического музея. Кроме того, москвичей и гостей столицы ждет разнообразная публичная программа для взрослых и детей: воркшопы, викторины, мастер-классы и встречи с учеными.

Все желающие также могут посетить Ильинский сквер, где под открытым небом до 31 июля 2022 года действует уличная выставка-тизер «Дом быта». Пять мини-экспозиций, разместившихся в стеклянных витринах, познакомят гостей с разделами одноименной выставки.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.