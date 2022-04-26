КАЛИНИНГРАД: VII Международные органные Ассамблеи

С 3 по 9 июля в Кафедральном соборе состоятся VII Международные органные Ассамблеи (Летней Академии). К участию в Ассамблеях приглашаются как российские, так и зарубежные органисты.

В программе — мастер-классы и концерты известных музыкантов — преподавателей Ассамблей: главного органиста и хранителя органа Московского концертного зала «Зарядье», Заслуженной артистки Республики Татарстан, лауреата международных конкурсов Лады Лабзиной и Заслуженного артиста России, лауреата премии «Органист года», профессора Даниэля Зарецкого, — концерты участников, знакомство с достопримечательностями Калининградской области.

Организаторами предусмотрено два варианта участия: как активный участник и как слушатель. Преференциями первого формата являются обучение у выдающихся органистов и возможность выступить на заключительном концерте.

Мастер-класс Лады Лабзиной будет посвящен вопросам интерпретации органных произведений Микаэла Таривердиева. Также Лада Лабзина будет говорить об органной транскрипции и импровизации. Профессор Даниэль Зарецкий посвятит занятие французской органной музыке со времен барокко до начала 20 века.

Второй формат предполагает присутствие на мастер-классах, концертах и экскурсиях только в качестве слушателя.

Подробные условия участия в Органных Ассамблеях, расписание концертов и мастер-классов размещены на сайте Кафедрального собора sobor39.ru. Заявки установленной формы принимаются до 10 мая 2022 года по электронному адресу info@sobor39.ru.

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