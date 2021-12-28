Определены самые креативные LegalTech-решения в России

Организаторы международного образовательной конференции Distant & Digital, которая состоится 7‒8 февраля в Цифровом деловом пространстве в Москве, подвели итоги конкурса «ТОП-5 лучших инновационных и креативных проектов в сфере юридических технологий».

В нем приняли участие только команды с решениями минимум на уровне прототипа. Всего было рассмотрено более ста заявок от LegalTech-проектов самой широкой тематики — от интеллектуальной собственности и комплаенс (инструмент контроля за соблюдением корпоративных правил и норм) до налоговых и юридических консультаций. Проекты победителей продемонстрируют в ходе конференции Distant & Digital, в числе участников которой традиционно будут юристы, предприниматели, представители креативных индустрий.

Компании — победители конкурса:

Сервис Cosmovisa позволяет оспорить транзакцию через чарджбэк — банковскую процедуру опротестования платежа.

Сервис судебных споров PLATFORMA специализируется на финансировании судебных процессов. Инвестор может вложиться в издержки истца и получить процент от присужденной ему компенсации.

Экспертная система для потокового скоринга и управления дебиторской задолженностью крупных и средних предприятий UR-LI всего за четыре минуты определяет, с какой вероятностью и какую сумму получится взыскать с контрагента. Используя технологию машинного обучения, юристы платформы обеспечивают полный возврат средств.

Маркетплейс бракоразводных услуг SPLIT FAMILY позволяет избежать долгого судебного процесса, оплаты дорогостоящих услуг юристов и общения с консервативно настроенными нотариусами.

Разработанный KPMG сервис Privacy Automation Tool предоставляет комплексные правовые решения для бизнеса — от независимых аудиторских проверок и налоговых консультаций до оценки активов компании и сопровождения корпоративных сделок.

Директор по корпоративным инновациям и глава практики юридических технологий (LegalTech) Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Антон Пронин отметил, что конкурс помог значительно расширить представления о российском рынке LegalTech-проектов: «Проекты победителей способны придать мощный импульс развитию рынка перспективных юридических стартапов в России. Каждый стартап представляет собой воплощение свежих креативных идей. Уверен, что у проектов-победителей есть реальный шанс стать востребованными не только на локальном, но и на международном рынках».

Определяя победителей, экспертное жюри оценивало по 10-балльной шкале в первую очередь уникальность подхода и смелость эксперимента. Также на выбор повлияли такие качества, как реалистичность решения, актуальность проблемы, с которой оно работает, технологичность, инновационность и креативность. В состав жюри вошли директор по корпоративным инновациям и глава практики юридических технологий (LegalTech) Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Антон Пронин, советник председателя правления Фонда «Сколково» по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская и другие отраслевые эксперты.

В рамках Distant & Digital финалисты получат призы от партнеров конференции, а также сертификаты на использование сервисов n’RIS. Тем авторам, которые опасаются, что их идею позаимствуют, организаторы конкурса готовы предоставить право бесплатного депонирования на два года. Как только продукт будет задепонирован в ячейке, у разработчиков на руках окажется доказательство авторства.

Организаторами Distant & Digital выступают Ассоциация IPChain и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизаторами являются Федерация интеллектуальной собственности и Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Конференция Distant & Digital — результат партнерства ключевых мероприятий в сфере интеллектуальной собственности IP-Академии и Skolkovo LegalTech. Новый формат конференции доказал свою состоятельность в 2020 году, раскрыв широкую палитру современных LegalTech- и IP-технологий. Более 200 авторитетных специалистов из России и 20 стран мира поделились опытом адаптации к высокой конкуренции на рынке кадров и прогнозами о будущем права и института интеллектуальной собственности, судебной системы и общества в целом. Всего было проведено 50 онлайн-событий, в том числе деловых дискуссий, лекций и мастер-классов.

В разные годы участниками и партнерами IP Академии, Skolkovo LegalTech и Distant & Digital становились «Сибур», «Российские железные дороги», «Почта России», Московский метрополитен, Новолипецкий металлургический комбинат, «Аэрофлот», «Роснано», Avon, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Росбанк, Deloitte Legal, «Яндекс», МТС, Thomson Reuters, Avito, НИУ «Высшая школа экономики», Европейская Юридическая Служба, Aston Martin, Baker McKenzie, «Гарант».

Подробнее о программе и условиях участия в Distant & Digital можно узнать на официальном сайте конференции.

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