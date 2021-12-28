27 декабря 2021 года, в преддверии праздников группа «Тутси» представила релиз новогодней песни «Сто свечей».

Яркие исполнительницы хитов «нулевых», обладательницы премии в номинации «Воссоединение года» по версии журнала PERSONO.

Музыка всегда была частью их жизни, у каждой из девушек семья, дети и свой сольный проект, но несмотря ни на что, участницам коллектива удалось сохранить дружеские отношения, они трепетно и тепло относятся друг к другу, продолжая на данный момент радовать своих поклонников совместной работой в группе.

«Сто свечей» одна из наших самых любимых песен, изначально она звучала на английском языке. Мы очень любим её и даже немного сожалеем, что исполняем эту песню лишь во время новогодних праздников», – поделились участницы группы.

Новое звучание трека, подобранное Виктором Яковлевичем Дробышем, украсит декабрь праздничной атмосферой и подарит заряд хорошего настроения.

Трек «Сто свечей» доступен на всех цифровых площадках уже сейчас.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.