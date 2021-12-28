Группа «Тутси» представила релиз новогодней песни «Сто свечей»

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27 декабря 2021 года, в преддверии праздников группа «Тутси» представила релиз новогодней песни «Сто свечей».

тутси - 100 свечей

Яркие исполнительницы хитов «нулевых», обладательницы премии в номинации «Воссоединение года» по версии журнала PERSONO.

Музыка всегда была частью их жизни, у каждой из девушек семья, дети и свой сольный проект, но несмотря ни на что, участницам коллектива удалось сохранить дружеские отношения, они трепетно и тепло относятся друг к другу, продолжая на данный момент радовать своих поклонников совместной работой в группе.

«Сто свечей» одна из наших самых любимых песен, изначально она звучала на английском языке. Мы очень любим её и даже немного сожалеем, что исполняем эту песню лишь во время новогодних праздников», – поделились участницы группы.

Новое звучание трека, подобранное Виктором Яковлевичем Дробышем, украсит декабрь праздничной атмосферой и подарит заряд хорошего настроения.

Трек «Сто свечей» доступен на всех цифровых площадках уже сейчас.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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