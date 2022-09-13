Опубликована книга об истории павильона «Космос» на ВДНХ

Книга Павла Нефедова «Между небом и землей. История павильона “Космос” на ВДНХ» позволяет впервые увидеть развитие крупнейшего павильона ВДНХ как увлекательный исторический процесс, от первых советских пятилеток до перестройки и далее, к современной России.

Через павильон №34 «Космос» в буквальном смысле прошло несколько исторических эпох. Павильон становился смысловым центром сельскохозяйственной выставки, показывал достижения тяжелой индустрии и градостроительства, здесь процветало рыночное торговое раздолье и проводились яркие художественные акции, и, наконец, павильон стал свидетелем возрождения и создания современного музейного комплекса мирового уровня (сегодня в павильоне работает Центр «Космонавтика и авиация»). Павильон видел самых разных посетителей — мировых лидеров и прославленных звезд кино, передовиков производства и рядовых колхозников, заслуженных ученых и первых космонавтов.

Книга «Между небом и землей. История павильона “Космос” на ВДНХ» фокусируется на самых любопытных и ярких сюжетах из жизни павильона. Написанная живым динамичным языком, книга открывает неизвестные страницы Выставки, позволяет по-новому оценить знаковые события и процессы.

Издание будет полезно всем, кто интересуется историей и культурой России и ее столицы, а также студентам, исследователям, музейным работникам, экскурсоводам и другим представителям профессионального сообщества.

Книга содержит яркие исторические портреты архитекторов и художников, которые принимали участие в строительстве павильона. Написанию книги предшествовали многолетние исследования архивов, музейных фондов и частных коллекций. Большой вклад в наполнение внесли личные интервью с потомками архитекторов, бывшими сотрудниками павильона, а также экспертами. Множество архитектурных рисунков, чертежей, фотографий, плакатов и документов опубликованы впервые.

Богатый иллюстративный материал книги предоставлен: АО «ВДНХ», ИТАР-ТАСС, МИА «Россия сегодня», Государственным музеем архитектуры им. А. В. Щусева, Мультимедиа Арт Музей, государственными и ведомственными архивами, частными коллекциями.

Книга выпущена издательством «Бослен» при поддержке АО «ВДНХ» в рамках Издательской программы Правительства Москвы. Дизайн-макет книги создан студией ABCdesign.

Автор — Павел Нефедов, куратор Музея ВДНХ, исследователь, журналист, автор «Путеводителя по ВДНХ» (2014 и 2020 годов).

Книгу «Между небом и землей. История павильона “Космос” на ВДНХ» можно приобрести на сайте издательства «Бослен». Осенью 2022 года она также появится в сувенирных магазинах Центра «Космонавтика и авиация» и арки Главного входа ВДНХ, официальном интернет-магазине Выставки. Кроме того, книга будет продаваться в крупных книготорговых сетях и в музейных магазинах Москвы, а также ее можно будет заказать на сайтах «Лабиринта» и «Озона».

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