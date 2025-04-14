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В Музее Победы торжественно открыли кинофестиваль «День Победы» 

editor
By editor
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кинофестиваль день победы в музее победы
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

13 апреля в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы прошла церемония открытия IV Международного кинофестиваля «День Победы». В программу показов вошло 80 фильмов и видеоклипов.

Гостей церемонии поприветствовали президент кинофестиваля, режиссер, сценарист, продюсер, председатель Московской областной организации Союза кинематографистов России Сергей Русаков, генеральный продюсер кинофестиваля, режиссёр, член Союза кинематографистов России Максим Кузнецов, Герой России, лётчик-космонавт Сергей Авдеев, председатель Высшего совета Российского союза спасателей Евгений Чёрный и другие. Обращение к участникам кинофестиваля также направил советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель Карен Шахназаров.

«Основная цель кинофестиваля – сохранение исторической памяти, благодарность ветеранам за их вклад в Победу, признание подвига участников специальной военной операции. 2025 год решением президента Российской Федерации объявлен Годом защитника Отечества. Я считаю, что в современном обществе особую актуальность приобретает проблема воспитания патриотизма и формирования гражданской идентичности молодежи. Сохраняя память о подвиге наших ветеранов, мы возрождаем историю и истинные ценности нашей Великой России», — отметил Карен Шахназаров. 

Открыл фестиваль показ полнометражного игрового фильма «Праздник» о судьбе бойца специальной военной операции Василия с позывным «Бернес». Картину представили участники съемочной группы. Для гостей также подготовили творческую программу — на сцене Музея Победы выступили ансамбль Росгвардии Центрального округа РФ, ВИА «Лейся, песня!», актриса, певица и телеведущая Анастасия Мелькова-Макеева и другие.

Кинофорум пройдёт в Москве и Подмосковье. Главной площадкой фестиваля выступает Музей Победы. В программе IV МКФ «День Победы» — конкурсные и внеконкурсные показы фильмов и музыкальных видеоклипов о Великой Отечественной войне, о событиях на Донбассе, зрительский конкурс советских художественных фильмов о Великой Отечественной войне, созданных в 1960–1970 годах, ретроспективный показ военных фильмов, снятых в разное время в Республике Казахстан, а также впервые в России – показ фильмов Корейской Народно-Демократической Республики. В дни фестиваля пройдут мастер-классы, творческие встречи, концерты и выступления работников кино. Фестиваль благотворительный, вход на все мероприятия бесплатный. 

Кинофестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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