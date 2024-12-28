Оргкомитет конкурса-фестиваля «Театр Победы» объявил шорт-лист финалистов

27 декабря 2024 г. Фонд поддержки культуры и искусства «Екатерининский» и председатель жюри конкурса, народный артист России Андрей Соколов объявили шорт-лист финалистов художественно-патриотического конкурса-фестиваля «Театр Победы».

Конкурс-фестиваль «Театр Победы» проходит при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации, Комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, Столичного цеха деятелей культуры, Межрегионального общественного фонда «Армия и Культура».

В список финалистов вошли российские театральные постановки, посвященные подвигам героев Великой Отечественной войны, тыла и невидимого фронта:

Московский театр «Мастерская Петра Фоменко» — «Одна абсолютно счастливая деревня»;

ГБУК г. Москвы «Театр музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой — «Победа. Реквием»;

МКУК г.п.г.Россошь ДТ «Рамс» — «Исчезнувшие»;

ГАУК «Рязанский театр кукол» — «Теплый хлеб»;

ФГБУК «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова» (Ярославль) — «Герои в жизни — герои на сцене: актерам-фронтовикам посвящается»;

Государственный Санкт-Петербургский музыкально-драматический театр «Буфф» — «Небесный тихоход»;

Творческое объединение «Содружество» — «Дети войны»;

Студия мюзикла «Метаморфозы» — «Очерк о мужестве»;

ГАУК АО «Театр юного зрителя» (Астрахань) — «Не покидай меня»;

Муниципальное учреждение культуры «Волгоградский молодежный театр» — «Вечно живые»;

Народный театр драмы и комедии (Ейск) — «От имени погибших»;

Колледж Академии Матусовского, Народный студенческий театр «25 кадр» (Луганск) — «Наша Молодая Гвардия»;

Театральная студия «Многоточие» Новошахтинской местной организации «Всероссийского общества слепых» — «Не покидай меня»;

ГБУК «Северо-Осетинский государственный академический театр им. Владимира Тхапсаева» (Владикавказ) — «Газдановы»;

Государственный Русский драматический театр имени М.Горького (Нальчик) — «Ястребок. Письмо из войны»;

Татарский Государственный Академический театр кукол «Экият» (Казань) — «Материнское поле»;

Народный молодёжный театр «Заповедник» (Можга) — «Рядовые»;

Театральная студия «Летучий корабль» МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей» — «Вера»;

Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского — «Ленинградская притча»;

Театр «Балет Евгения Панфилова» (Пермь) — «Земля Обетованная»;

Уфимский государственный татарский театр «Нур» — «Он вернулся»;

Театральный коллектив «Чрезвычайные смыслы» (Новый Уренгой) — «Любовь в солдатских шинелях»;

МАУК «Екатеринбургский театр юного зрителя» – «Эшелон»;

Коллектив работников Верх-Чебулинского культурно-досугового центра — «Сталинградская высота»;

Омский областной театр юных зрителей имени ХХ-летия Ленинского комсомола (БУК «Омский ТЮЗ») — «ТАНЦПЛОЩАДКА 41/45»;

БУК «Омский государственный Северный драматический театр имени М.А. Ульянова» — «Песнь Аджимушкая»;

Иркутское областное ГБУК «Черемховский драматический театр имени В.П. Гуркина» — «Легенда о солдате»;

ГАУК «Приморский краевой драматический театр молодежи» — «Голоса памяти»;

Хабаровский краевой театр кукол — «Станция Тевли»;

АУ «Государственный театр оперы и балета Республики Саха им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона» — «Зори здесь тихие»;

Государственное автономное учреждение культуры Республики Крым «Крымский государственный театр юного зрителя» — «Евпаторийский десант»;

ГБУК г. Севастополя «Севастопольский Театр юного зрителя» — «Марусино сердце».

География проекта охватывает все федеральные округа Российской Федерации, включая новые регионы. На конкурс было прислано 320 заявок от профессиональных театров разных жанров, любительских и студенческих школ-студий и арт-союзов.

В январе 2025 г. на официальном сайте конкурса-фестиваля www.театрпобеды.рф начнется народное голосование за финалистов из шорт-листа. К оценке участников будут привлечены зрители из разных городов России, которые смогут оценить записи спектаклей и постановок на сайте конкурса — фестиваля.

Экспертный совет и национальное жюри выберут из шорт-листа финалистов лауреатов в 10 основных и 5 специальных номинациях. Лучший спектакль будет дополнительно поддержан специальной премией «Гран – При» в размере 1 миллиона рублей.

5 мая 2025 г., в канун празднования 80-летнего юбилея Победы, на сцене «Центрального Академического Театра Российской Армии» состоится торжественная Церемония награждения лауреатов конкурса «Театр Победы». 10 лучшим театральным коллективам будет предоставлена уникальная возможность привезти постановки в Москву и показать их в рамках фестиваля проекта на одной из театрально — концертных площадок столицы до конца 2025 г. Постановки смогут увидеть около 7 000 московских зрителей.