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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Рустэм Султанов исполнил smooth jazz «На осколках декабря»

editor
By editor
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Рустэм-Султанов-На-осколках-декабря

Выходящий в преддверии зимы релиз выдержан в стиле smooth jazz, который обладает успокаивающим, согревающим и расслабляющим эффектом. Запись пластинки велась в Германии и Черногории с участием музыкантов мирового уровня: Саймон Новский (аранжировка, клавишные струнные, сведение), Том Тома (духовые) и Алессандро Маффи (бас-гитара). Альбом возвращает слушателей во времена 70-х, когда люди знали толк в отдыхе, умели отрешиться от суеты и создать атмосферу настоящего праздника.

Декабрь считается величественным месяцем, о котором принято говорить в патетичных тонах. Как-никак, этому месяцу доверено слишком многое: подытоживать старый год и подготавливать путь к новому. Но в предпраздничной круговерти мы порою теряем слишком многое, оставляя за собой лишь разбитые надежды. В песне «На осколках декабря» (да и в других треках альбома) Рустэм Султанов пытается собрать из этих осколков цельную картину. В этой медитативной композиции декабрь назван «хрупким» — и также прозрачно и осторожно звучат хрустальные клавишные, оттеняя неловкие признания героев в неумении уберечь свои чувства.

Декабрь — это всегда предвкушение новогодних торжеств, ну, а для мужчины, как известно, лучшим подарком всегда становятся победы на его личных фронтах. Недаром несколько песен альбома «На осколках декабря» посвящены завоеванию женщины. В эффектно нанизанной на ритм боссановы «Ты и я» герой вспоминает о завоевании женщины, о чем очень красноречиво свидетельствует упоминание о «сексе в Лунапарке». Да, smooth jazz у Рустэма Султанова получился по-настоящему чувственным, и здесь не место лицемерным недомолвкам, разоблачаемым в песне «Маска и грация». В этом томном блюзе очень чувственно поется о том, как «музыканты сбились с ритма — воздух сексом стал пропитан».

Музыка альбома «На осколках декабря» действительно пропитана дыханием страсти, откровенными взглядами и неприкрытым флиртом. Все это ничуть не исключает рыцарского отношения к женщине, апофеозом которой стала нежная серенада «Только для тебя». Получился подлинный гимн идеальной женщине, ради которой стоит хранить верность и снимать звезды с неба. Даже то, с каким благоговением Рустэм Султанов объявляет соло на саксофоне, дает исчерпывающее представление о той, к ногам которой щедро складываются все эти победы.

Преклонению перед Его Величеством Женщиной посвящена и одна из ключевых песен альбома — «Следы на песке». Эта витальная композиция имеет богатую историю: сочинена она была еще в 1980 году на стихи Бориса Голотина, прочитанные Рустэмом Султановым в журнале «Дон». В 2014-м была представлена новая аранжировка пьесы в стилистике classical crossover, выполненная клавишником Андреем Тимониным. И, наконец, теперь мы имеем дело с элегантной версией в стилистике smooth jazz с бодрящей и гитарой, и духовыми, точно воспроизводящими юношеское воодушевление окружающим миром. В альбоме опубликована также эпическая инструментальная оркестровая версия «Следов на песке», как бы передающая мудрый взгляд автора сквозь десятилетия на ностальгические события молодости.

О неизбежных в молодости грехах рассказано в песне «Доброе вино». Бурлящая через край энергия подчеркнута здесь аранжировкой в стиле экспрессивных латиноамериканских танцев с ведущими партиями духовых и клавишных. Полная противоположность ей по настроению и подаче — умиротворяющая «Колыбельная папы», в которой остепенившийся герой альбома обретает истинные ценности и правильно расставляет жизненные приоритеты. Чарующая атмосфера этой песни дает прекрасную возможность погрузиться в волшебные сны новогодней ночи, чтобы наутро проснуться совершенно обновленным и все начать с чистого листа.

Премьера альбома Рустэма Султанова «На осколках декабря» состоялась 26 ноября 2024 года.

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