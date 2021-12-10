Основоположница жанра «добрая поп-музыка» в России — Алина Крочева, выпустила свой первый авторский альбом

10 декабря 2021 года в преддверии праздничных дней состоится релиз EP «Замри» Алины Крочевой. Это первый альбом авторской доброй музыки, как говорит сам коллектив, от всем уже полюбившейся секстеты.

«Я искренне верю, что добрая музыка нужна всем, а популярные музыкальные чарты просто ненадолго об этом забыли! — говорит о своем жанре Алина. — Песни, спетые в доверительной манере могут сопровождать самые нежные и трогательные моменты в жизни, важные события, которые не терпят пошлости или наглости, так отчаянно сегодня пропагандируемых шоу-бизнесом».

В альбом вошли 5 атмосферных композиций различных авторов, которые Алина Крочева и ее команда бережно собрали воедино. «Замри» и послушай… Словно призывает нас певица. Этот EP действительно способен остановить время, окунуть слушателя в атмосферу уюта и тепла, а затем вновь вернуть в реальность, но уже совершенно другим – умиротворенным и наполненным нежностью.

«Замри» — это, своего рода, машина времени, которая позволит перенестись в новогоднюю суету с винтажным шлейфом. По красивой традиции коллектива Алины Крочевой весь материал был записан на Тонстудии «Мосфильм».

Главной песней альбома станет стилизованная самба «Зима» — невероятно праздничная, легкая, светлая композиция, записанная коллективом Алины Крочевой совместно с молодым музыкальным оркестром «Opensound Orchestra», сотрудничающим с такими исполнителями как Земфира, Манижа, Кирилл Рихтер, Настасья Хрущева и др. Партитуру для оркестра написал композитор Петр Фролов-Багреев.

«Эта песня — зима в ее лучшем проявлении, когда снег летит хлопьями, когда хочется выбирать подарки, а от шампанского не пьянеешь вовсе», — комментирует Алина Крочева. Когда все стремительно летит к самым светлым праздникам — Новый Год и Рождество — песня «Зима» словно кружит слушателя в вихре желаний и заставляет забыть обо всем. Проект молодой московской певицы Алины Крочевой является союзом очаровательной солистки и квинтета джазовых музыкантов.

Стиль, в котором они работают, артистка определяет как «добрая поп-музыка». Исполнительская манера Крочевой — доверительная и яркая одновременно — не оставляет равнодушными слушателей любого возраста. Интеллигентно свингуя у микрофона, Алина словно взывает к эмоциям, о которых многие сегодня стали забывать: от нежности и застенчивости до трепета и волнения.

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