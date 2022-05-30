«Все в сад!» – самое красивое чтение русской классики

1 июня 2022 года в онлайн-кинотеатрах страны состоится долгожданная премьера второго сезона альманаха «Все в сад! или Русская классика в цветах». Это уникальный культурно-образовательный проект, созданный на стыке театра и кино, прошлой и нынешней эпох. Известные российские артисты в исторических костюмах читают произведения наших великих писателей на фоне природы, в сопровождении красивой музыки.

Новый альманах режиссера Андрея Грачева, как и первый фильм-спектакль, вышедший на экраны в прошлом году, – совместный проект Национального фонда поддержки правообладателей и Музея-заповедника «Царицыно». Главная задача проекта – напомнить о духовном богатстве и силе воздействия русской классической литературы, донести ее наследие в интересной и доступной каждому форме, привить любовь к ней юному поколению. Привлечь внимание зрителей создателям проекта удалось: в 2021 году альманах «Все в сад! или Русская классика в цветах» стал лауреатом в номинации «Телепрограмма» на XI Международном молодежном кинофестивале «Свет миру», прошедшем в Ярославской области.

Альманах длительностью 70 минут состоит из шести небольших, но ярких и запоминающихся моноспектаклей, каждый из которых обладает своим настроением. Зритель сможет и погрустить, и посмеяться, и даже почувствовать мистический холодок. Услышать в новом прочтении хорошо знакомые со школьной скамьи произведения – такие, как «Премудрый пискарь» М. Салтыкова-Щедрина или «Егерь» А. Чехова, а также открыть для себя менее известные шедевры прозы: «Ни сны, ни явь» А. Блока, «Золотой пруд» А. Грина, сказки «Царский сын и его товарищи» Л. Толстого и «Жизнь» А. Куприна. В съемках моноспектаклей приняли участие актеры театра и кино Татьяна Журавлева, Михаил Полицеймако, Егор Баринов, Ольга Хохлова, Александр Якин и Максим Линников.

– Я думаю, что проект «Все в сад!» – для всех и каждого, потому что, допустим, трудно заставить подростка прочитать рассказ, а вот послушать, может быть, ему будет проще. И вообще новый формат, который присутствует сегодня: аудиокниги, чтецкие вечера, когда люди больше предпочитают слушать, – актуален не потому, что мы отвыкли читать, а потому, что так проще усваивается гениальный материал, – убежден актер Михаил Полицеймако. – Проект нужен всем, но в первую очередь молодым людям и тем, кто никогда не брал в руки книги наших великих писателей. Такие люди, к сожалению, тоже есть в наши дни… Их нужно знакомить с богатым наследием русской классической литературы.

– Проект «Все в сад!» потрясающе красивый. Сниматься в прекрасных экстерьерах парка «Царицыно» – одно удовольствие. Кроме того, сейчас в тренде читать прозу прямо с листа, а уж читать классиков наших великих – самое благое дело. Именно поэтому я решила сниматься в альманахе «Все в сад! – 2», – говорит о своей роли в проекте актриса Ольга Хохлова. – Это очень полезное и благородное дело, которое радует глаз с эстетической точки зрения и будоражит душу, исследует ее внутренние движения.

Художественно-исторический альманах «Все в сад! или Русская классика в цветах» просто необходимо иметь в своей коллекции: он будет актуален даже спустя десятилетия и станет всегда доступным домашним театром, где в любой момент можно погрузиться в завораживающее очарование русской литературы. Цикл моноспектаклей будет представлен на платформах «Кинопоиск», Ivi, Okko и в других онлайн-кинотеатрах.

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