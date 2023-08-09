От чувства к технологиям

В Москве состоялась презентация двух книг, посвященных интеллектуальной собственности. Основательница компании LegalPics Мария Дорошенко представила книгу «Чувство собственности», а президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев презентовал свой труд «Технологии и собственность».

Новый вид профессионализма

«Придумал? Продай!» – альфа и омега хорошего бизнеса, поэтому неудивительно, что с этих слов начинается книга Марии Дорошенко «Чувство собственности». В аннотации к книге говорится, что читатель узнает, как сделать первые шаги в сторону реализации творческой мечты, а главное – получения финансовой отдачи от идей и творчества.

Точный и прагматичный рецепт от автора – как создать то, что впоследствии станет интеллектуальной собственностью, как ее охранять и обезопасить и как вывести результат своей креативности на рынок и получить прибыль – начинается сразу после вдохновляющего вступления и полезного глоссария. Отдельная глава книги посвящена цифровому миру, где главенствуют распределенные реестры, и конечно, главная для любого российского творца блокчейн-сеть РЦИС.РФ, невзаимеозаменяемые токены NFT, криптовалюты и искусственный интеллект. Приятный бонус – комиксы с участием норвич-терьера Марии по имени Лаки, а также забавные и интересные факты, связанные с охраной интеллектуальной собственности и развитием бизнеса, «выстрелившего» на творчестве и интеллекте.

Если вам хоть раз в жизни приходилось задумываться о создании бизнеса или вы прочли множество книг об этом или уже пробовали, пробуете либо реализуете свою предпринимательскую стратегию, то для вас «Чувство собственности», может быть, не откроет Америку, но... это одна из немногих книг, которая просто и ярко демонстрирует то, как грамотно встроить процессы по управлению интеллектуальной собственности во все этапы развития бизнеса. Здесь немало простых и понятных рецептов, как правильно и финансово выигрышно учесть нематериальные активы в капитале компании, а также как правильно распоряжаться «правами на авторство», чтобы не попасть впросак, как упомянутый в книге Антонио Меуччи.

Если же вы один из тех, кто только вчера решился на превращение любимого хобби в прибыльное дело, то вам придется нелегко. Особенно в блоке, посвященном продвижению и продаже, а также учету нематериального капитала компании. Нужно обладать базовыми знаниями в сфере экономики и финансов, чтобы без скрипа в голове осилить его.

Во всех вопросах, связанных с правами на интеллектуальную собственность, патентами и другими видами охраны своих нематериальных активов, автор демонстрирует прекрасные знания, с уверенностью показывая читателю подводные камни, которые могут встретиться на пути начинающего бизнесмена или уже крупной компании. Кстати, отдельный акцент Мария делает именно на учете нематериального капитала компании. И тому есть основания: в европейских странах или США такие активы составляют значительную часть капитала бизнеса, в то время как в России эта цифра крайне мала.

Автор задумал книгу как универсальное пособие. В начале непринужденный тон дружеской беседы, помогает начинающему бизнесмену пройти путь от идеи до выхода на стабильный доход. А в средине повествования встречаются кейсы, понятные скорее владельцам крупных производств и компаний, работающих если не годы, то уж точно не первый день.

Что же в итоге? Добротная и понятная книга об авторском праве, а еще о том, что право на охрану и защиту результатов интеллектуального труда есть у каждого, будь ты «физик», «лирик», «юрик», индивидуальный предприниматель или даже самозанятый. Определенно можно рекомендовать книгу тем, кто планирует или уже связал жизнь с творчеством или креативным предпринимательством профессионально, а уж тем более если творчество находится в цифровой реальности или плотно связано с нею. В суровом мире бизнеса профессионализм означает то, что за свою деятельность ты получаешь прибыль, защищенная интеллектуальная собственность – гарантия того, что ты эту прибыль получишь, другими словами, новый признак профессионализма – умение быть владельцем результатов своего творчества, реализовать то самое «чувство собственности».

Материально о нематериальном

«Дай голодному рыбу – и ты накормишь его на один день. Дай ему удочку, научи его ловить рыбу – и ты накормишь его на всю жизнь». Казалось бы, всем известная притча, один из выводов которой заключается в том, что умение и идея гораздо более ценны, чем предмет, полученный благодаря им. Однако в современном мире до сих пор устойчива ассоциация, что экономический актив, капитал – это то, что является результатом, это то, что реально существует. «Но ведь идея бесценна!» – скажете вы, однако общество молча покачает головой. В своей книге «Технологии и собственность» Сергей Матвеев удачно раскрывает остро стоящую в наше время проблему оценки нематериального актива, той самой удочки и умения ловли рыбы.

Книга построена по довольно популярному принципу от общего к частному. В начале автор знакомит читателя с понятиями, к которым будет апеллировать в книге, рассуждает о них и дает общее представление о картине «Нематериальные активы и общество» в целом, затем подводит к проблеме, которую хочет обсудить, и в итоге предлагает решение. Все понятно и просто, вам не нужно быть юридически подкованным человеком, чтобы понять, что хочет до вас донести автор.

Понятный и доступный язык, последовательность изложения определенно делают книгу хорошим плацдармом для тех, кто решил разобраться в том, почему умение оценить то, что существует вне материального мира, так важно. Вас не будут подстерегать через абзац заумные термины и тонкие намеки на необходимость открытия бизнеса и обязательно с немедленным учетом нематериальных активов. Сергей Матвеев приглашает читателя к обсуждению того, что давно знакомо людям творческих профессий и что так упорно игнорируется в технологических отраслях. Как обезопасить результат своего труда? И зачем это вообще делать? Только автор идеи знает, сколько было вложено сил в ее развитие, только тот, кто спонсировал это, знает, чего оно стоит. Так почему же никто не учитывает умственные и финансовые затраты на то, что в нашем быстро меняющемся мире и имеет настоящую ценность? На этот и другие вопросы автор дает вполне конкретные ответы, учитывая не только правовые и экономические нюансы, но и вполне человеческие.

Возможно, кто-то будет ждать более детального и глубокого погружения в принципы и подробности реализации охраны нематериальных активов (название книги может обещать подобное), но здесь этого нет. Сергей Матвеев рассматривает различия авторского права, патента и «ноу-хау», поясняя область применения каждого из способов, но не дает четких инструкций, как и когда применять тот или иной способ. Вряд ли вы здесь найдете и тонкости правовой работы с нематериальными активами или их учета в капитале компании. Автор преследовал цель не создать инструкцию «Права на нематериальные активы для чайников», а скорее обращается к более широкой аудитории, ко всему обществу, на которое работают право и экономика. В конце концов, все это, начиная от наброска гениальной идеи, защищенного авторским правом, заканчивая запатентованной технологией производства лекарства или ноу-хау в покрытии кузова автомобиля антикоррозионным покрытием, ценно только тогда, когда существует общество, способное дать оценку и превратить экономическое благо в экономический актив.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.