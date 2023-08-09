Ко Дню ВВС в Музее Победы подготовили выставку о легендарном авиаконструкторе

8 августа в Музее Победы открылась выставка, посвященная советскому авиаконструктору, генерал-полковнику инженерно-технической службы, дважды Герою Социалистического Труда Артему Ивановичу Микояну. Экспозиция подготовлена в рамках выставочного проекта «Герои тыла» и приурочена ко Дню Военно-воздушных сил, который отмечается 12 августа.

«В 1940 году под руководством Микояна и Гуревича был создан самый скоростной серийный самолет-истребитель того времени – «МиГ-1», предназначенный для ведения воздушного боя на больших высотах, а затем и его модификация – «МиГ-3». Именно эти два типа самолета строились большой серией в первые годы Великой Отечественной войны и успешно применялись в боевых действиях, приняв на себя удар и всю тяжесть первых лет войны и хорошо зарекомендовав себя в системе ПВО страны», – поделились в Музее Победы.

На выставке будут представлены экспонаты из фондов Музея Победы: детали истребителей МиГ-3, фотоснимки, документы, чертежи. Посетители увидят фрагменты самолета – генератор системы электрооборудования и хвостовую стойку с колесом, найденные на месте гибели советского лётчика-истребителя Василия Пойденко, а также баллон системы пневмозарядки бортового оружия с самолета МиГ-3, на котором Герой Советского Союза подполковник Степан Супрун участвовал в последнем бою 4 июля 1941 года. В тач-панели гости музея смогут ознакомиться с биографией Артема Микояна, узнать подробнее о его вкладе в появление и развитие советской реактивной авиации и увидеть архивные фотографии авиаконструктора.

Выставка будет представлена в разделе «Промышленность» масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Ознакомиться с ней можно до 3 сентября в составе сборной экскурсии.

Возрастная категория 6+

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