Начались съемки комедийного сериала «На своей волне»

Студия ON совместно с онлайн-кинотеатром «КИОН» и Lucky Films анонсировали старт производства сериала «На своей волне». Этот остроумный комедийный проект, который исследует тему неизбежности семейных уз, будет представлен в эксклюзивном порядке на платформе «КИОН». Центральные образы воплотят Игорь Верник и Екатерина Вилкова. Режиссёрское кресло занял Урал Сафин, известный по работам «Планетяне» и «Остаться друзьями».

Сюжет разворачивается вокруг Артёма Светлова, известного как Светлый. Три десятилетия назад он избрал путь наслаждений и переехал в живописный Таиланд. Однако внезапное вмешательство официальных инстанций вынуждает Светлого вернуться в Москву для улаживания формальностей, с намерением как можно скорее покинуть родину. На месте его поджидает неожиданное испытание: взрослая дочь, преуспевающая карьеристка, с тремя детьми и множеством вопросов к своему отцу. Лере предстоит освоить искусство семейной жизни с человеком, который в своё время поставил личное счастье выше родственных связей. Эта задача оказывается куда сложнее, чем она предполагала, особенно когда отец живёт по своим правилам.

Сериал «На своей волне» гармонично совмещает юмористический подход с элементами семейной драмы, затрагивая актуальную для многих тем: что имеет большую ценность — личная независимость или обязательства перед родными. Главным героям придётся заново научиться понимать друг друга и осознать, что семья способна стать настоящим домом, даже если, казалось бы, многое упущено.

Проект также примечателен своими международными локациями. За исключением основной съёмочной площадки в Москве, часть сцен уже запечатлена в Таиланде, стране, которая на протяжении многих лет была домом для протагониста.

«Мой герой мне очень близок — это та часть меня, которую знает только очень узкий круг людей. Как правило, в кино я играю совсем других персонажей, чаще антагонистов — например, в “Приговоре”, который сейчас выходит на «КИОН», мой герой — замкнутый, мрачный человек, волк-одиночка.

А Светлый — это человек, который когда-то решил, что хочет и может прожить жизнь только для себя: тратить её на удовольствие, отказаться от ответственности, забыть прошлое и не думать о будущем, существуя только в сегодняшнем дне. Много лет назад он сбежал из Москвы — от её суеты, от гонки за успехом, от желания стать первым и подчинить жизнь одной этой цели. В каком-то смысле он не вписывается ни в какие рамки, но не потому, что он другой внешне, а потому, что он настоящий. В нём есть абсолютная душа, интуитивное понимание жизни — что важно в людях, что такое любовь и ради чего ты живёшь. При этом у него хулиганская натура, дерзкий юмор.

И вот сейчас, вернувшись в Москву, он проживает, возможно, главную метаморфозу своей жизни: постепенно понимает, что нет ничего важнее семьи, детей, любви и ответственности друг за друга. И это осознание снова ставит его перед большим выбором.

Мне очень нравится команда, которая работает над проектом: все, от и до, заряжены, влюблены в эту историю, и, конечно, я очень благодарен режиссёру Уралу Сафину за то, что сложился этот пазл. Каждый день я всё больше влюбляюсь в своего героя, и он всё больше становится похож на меня, а я — на него. И ещё, такое редко бывает: каждый съёмочный день здесь начинается с того, что я чувствую себя счастливым и заканчивается этим же чувством. Надеемся, зрители это почувствуют», — рассказывает Игорь Верник, исполнитель роли Артема.