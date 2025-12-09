От коллекции к пространству инженерного любопытства

Музей советских игровых автоматов обновил свою концепцию и визуальный образ. Теперь это не просто место, где хранятся раритетные автоматы, а живое пространство, которое показывает инженерную смекалку советской эпохи и помогает посетителям «заглянуть внутрь» привычных вещей — понять, как они устроены и как из простых механизмов рождались целые миры развлечений.

Музей переосмыслил свою роль: от архива советских игровых машин к памятнику инженерной мысли и исследовательской площадке, которая увлекательно объясняет, как всё работает. Эта концепция отражается в новой визуальной айдентике: афиши, билеты, навигация и мерч теперь собираются из нескольких слоёв — типографики, цветных плашек, фотографий автоматов и иллюстраций их деталей, по принципу самого игрового автомата.

Вместе со сменой концепции музей пополнил коллекцию редкими экспонатами. В петербургском музее на Конюшенной площади появились стрелковый «Телетир 4» с двумя пистолетами и четырьмя типами мишеней. В московском музее на Рождественке теперь можно сыграть в телевизионные «Скачки», где нужно управлять семью лошадьми и прыгать через препятствия.

Коллекция музея собирается почти 20 лет: сотрудники ездят в экспедиции по всем бывшим республикам СССР, изучают подсказки посетителей и связываются с администрациями городов, чтобы найти уцелевшие автоматы. Каждый экспонат реставрируется с помощью оригинальных советских запчастей — иногда для сборки одного работающего автомата требуются детали от нескольких неработающих. Музей сохраняет аутентичный внешний вид с «отпечатком времени»: на многих автоматах есть выцарапанные послания из прошлого.

«С каждым годом находить и реставрировать автоматы всё сложнее — их количество ограничено, а производство давно остановлено, — рассказывают в музее. — Поэтому даже один работающий автомат — уже большая победа и возможность сохранить кусочек истории. Но для нас важно показать не просто коллекцию раритетов, а то, как работала инженерная мысль, какие решения находили конструкторы и как из этого выросли современные технологии», — комментируют сотрудники музея.

Музей интересен максимально широкой аудитории: семьям с детьми, студентам, парам и туристам. Это один из первых интерактивных музеев в России, где с экспонатами можно взаимодействовать — играть при помощи оригинальных 15-копеечных монет. Основная аудитория — молодые посетители 18–36 лет, которым интересно по-новому взглянуть на историю автоматов: изучить технические детали, дизайн и подход к созданию игр, понять советский период через призму технологий развлечений.