В кинотеатре «Художественный» состоялась зрительская премьера фильма «Здравствуй, грусть». Это тонкая психологическая драма о взрослении, любви и ревности, снятая по мотивам культового романа Франсуазы Саган. Главные роли в картине исполнили звезды европейских фестивалей Хлоя Севиньи, Клас Банг и Лили Макинерни. Фильм выпускает на большие экраны кинокомпания «Наше кино».

Среди гостей премьеры были Владислав Лисовец, Сергей Мешалкин, Анастасия Каменская, Стас Тыркин, Лера Чередниченко, Cаша Сахарная, Сусанна Альперина, Маша Кошина, Наталья Шпилькина и другие.

Фильм представил программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин: «Дебютный роман 18-летней Франсуазы Саган произвел большой фурор во Франции 1950-х годов, когда только зарождалось послевоенное «общество потребления», но его скандальная слава, как ностальгический летний бриз, освежает нас до сих пор. Он явился своеобразным лицом эпохи, зацикленной на гедонизме и себялюбии, и в этом качестве стал основой повторной экранизации, доказавшей, что моральная ситуация на Лазурном берегу с тех невинных лет только ухудшилась».

В разгар лета 17-летняя девушка Сесиль живет у моря Французской Ривьеры на уединенной вилле – заводит романтические отношения с парнем Сирилом, общается с отцом-плейбоем Раймоном и его очередной возлюбленной Эльзой. Молодая девушка ищет впечатлений и собирается погрузиться в богемную жизнь без правил и обязательств, которую ведет ее отец.

Но в один день ей объявляют, что вскоре должна приехать Анна Ларсен – подруга погибшей матери Сесиль, известный модельер, темпераментная женщина с устойчивыми моральными принципами. Сесиль удивлена: что может связывать легкомысленного отца и сдержанную Анну? Удивление Сесиль перерастает в возмущение, когда она узнает о внезапной женитьбе Анны и Раймона, способной окончательно разрушить безмятежность и размеренность ее жизни.

Эмоциональный накал между героями нарастает под беспощадным летним солнцем, а достоверная игра фаворитов европейских фестивалей Хлои Севиньи и Класа Банга позволяет полностью раствориться в истории и чистой красоте пейзажей Лазурного побережья. Легкая летняя атмосфера картины выдержана в духе сериала «Белый лотос», фильмов «Зови меня своим именем», «Бассейн» и работ флагмана французской «новой волны» Эрика Ромера.

В дебютном фильме режиссер и писательница Дурга Чу-Босе переносит на язык кино роман Франсуазы Саган. Движущими сюжет элементами оказываются взгляд, мимика и жесты персонажей, которых с изяществом и выразительностью играют звезды кино Клас Банг («Мастер и Маргарита», «Квадрат») и Хлои Севиньи («Детки», «Сломанные цветы», «Американский психопат», «Догвилль», «Зодиак»). Одним из открытий фильма стала актриса Лили Макинерни, которая исполнила роль Сесиль. В 2023 году она была номинирована на премию Film Independent Spirit Awards 2023 в категории «Лучший прорыв» за свою дебютную роль в фильме «Пальмы и линии электропередач».

После публикации роман «Здравствуй, грусть!» 18-летней Франсуазы Саган стал литературным бестселлером. Он был переведен на 22 языка и продан тиражом более 2 миллионов экземпляров по всему миру, сделав из молодой писательницы литературную икону того времени. Шокировавший откровенным описанием сексуальности юной девушки, он резко контрастировал с трезвостью пуританских нравов послевоенной Франции. Критики назвали ее дебют шедевром независимой литературы. Молодая писательница стала голосом целого поколения, ищущего новый образ жизни.

В экранизации романа Франсуазы Саган, которую называли Коко Шанель от мира литературы, одним из важнейших элементов становится одежда героев, которой занималась художница по костюмам Мияко Беллицци. Она известна по работе над мини-сериалом HBO «Сцены из супружеской жизни» и хитам студии A24 «Хорошее время», «Неограненные алмазы» братьев Сэфди и другим кинопроектам.

На протяжении всей картины одежда кажется призмой, через которую проявляются характеры и темперамент персонажей. Особенно запоминаются образы героини Хлои Севиньи: хлопковые рубашки, шелковые юбки, волосы, аккуратно убранные во френч-твист. Лаконичность форм и сдержанная элегантность костюмов кажутся отражением ее жизненных принципов и нравственных суждений.