«От Розы к Лучу. Голубая роза и Золотое руно. Истоки и продолжение» – Живопись, графика, скульптура русских символистов 1890 – 1920-х гг.

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и галерея «Веллум» в содружестве с Российским национальным музеем музыки, Российским государственным архивом литературы и искусства, Саратовским государственным художественным музеем имени А.Н. Радищева, Армянским музеем «Тапан» при Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ, при поддержке Фонда наследия русского зарубежья (ФНЗР) и ряда крупных частных коллекционеров представляют выставочный проект «От Розы к Лучу. Голубая роза и Золотое руно. Истоки и продолжение».

Виктор Борисов-Мусатов. Сценка в парке. 1880-е годы

Мартирос Сарьян. Красная площадь. 1919 год

Михаил Врубель. Демон. 1890-е годы

Николай Рябушинский. Рай. 1933 год

Николай Сапунов. Натюрморт с автопортретом. 1910-1911 годы

Павел Уткин. Утренняя молитва. 1908 год

В проекте исследуется значение Николая Рябушинского – мецената, художника, издателя литературно-художественного журнала «Золотое руно» и организатора одноименных выставок. Речь пойдет о личности Рябушинского, в немалой степени изменившего путь развития отечественного искусства, о выставках «Голубой розы» и «Золотого руна», которые по сути открыли искусство импрессионистов и фовистов для российского художественного сообщества. Именно Рябушинский со своей выставочной программой обратил внимание на это направление в среде русских коллекционеров. Фактически впервые в мировой истории он создал моду и коммерциализировал новое искусство. Посетители также узнают о знаменитой вилле «Черный лебедь» в Петровском парке: с тропическими растениями, прогуливающимися павлинами и молодым леопардом у входа, с роскошной коллекцией редчайших предметов, привезенных со всех уголков мира, — вилле, ставшей символом этого удивительного, типичного и уникального одновременно персонажа русской культуры начала XX столетия.

Художественно-литературный проект пройдет в выставочном зале Дома русского зарубежья с 21 апреля до 10 сентября 2023 г. В числе авторов работ: Николай Рябушинский, Михаил Врубель, Виктор Борисов-Мусатов, Павел Кузнецов, Николай Крымов, Сергей Судейкин, Николай Сапунов, Василий Милиоти, Павел Уткин, Николай Феофилактов, Александр Матвеев, Артур Фонвизин и другие.

В рамках проекта будут представлены работы, созданные в 1890–1920-х гг., в том числе во время выхода в свет журнала «Золотое руно» и проведения одноименных выставок (1906–1909), особое внимание уделяется художникам-экспонентам выставки «Голубая роза». Закономерно, что проект обращает внимание и на литераторов, в разное время сотрудничавших с журналом. Это, в первую очередь, Андрей Белый – поэт и теоретик символизма, который подсказал название журнала в своем рассказе «Аргонавты», Константин Бальмонт, Вячеслав Иванов, Александр Блок, Федор Сологуб.

Экспозиция выстроена вокруг фигуры Николая Рябушинского (1877–1951). Невероятное желание созидать, гедонизм и упрямство, вкупе с выдающимися финансовыми возможностями, позволило ему создать уникальное явление культуры – журнал «Золотое руно». И организовать в 1908–1910 гг. три выставки московских символистов «Голубая роза» (а после еще три выставки под эгидой журнала), в которых он участвовал и сам как художник. Кстати, сюжеты его картин очень близки поэзии символистов, а образы вещественного мира несут теософские шифры Серебряного века. Он был личностью, благодаря чутью которой рождались новые горизонты в культуре как русской, так и общеевропейской. Рябушинский не ждал прибыли от своих художественных «предприятий», его цель, абсолютно искренняя, была в другом – пропагандировать русское современное искусство. «Мой журнал будет везде — и в Японии, и в Америке, и в Европе», – говорил восторженный миллионер.

Куратор и автор идеи выставки, искусствовед Любовь Агафонова предлагает вспомнить и утвердить значение Николая Рябушинского и круга художников его журнала. «Золотое руно» – журнал литературно-художественный и именно в своей художественной части ему предстояло сказать действительно новое слово в мировой художественной культуре, обозначить целое направление в искусстве и, более того: поднять на новый, в том числе и коммерческий, уровень творчество французских импрессионистов. Если бы не экстравагантность натуры Николая Рябушинского, – история могла бы сложиться иначе. Роль русского мецената и коллекционера – весьма показательна, на что мы и хотели обратить особое внимание».

Действительно, на выставке «Салон “Золотого руна”» 1908 г. наряду с работами участников «Голубой розы» были представлены полотна импрессионистов и фовистов в тот период недооцененные на их родине, во Франции. Компанию русским символистам в выставочных залах составили работы Камиля Писсарро, Эдгара Дега, Поля Сезанна, Поля Гогена. Именно на этой выставке знаменитое «Ночное кафе в Арле» Винсента Ван Гога было куплено Иваном Морозовым. Большой интерес вызвали представители французского художественного авангарда – фовисты: Андре Дерен, Кеса ван Донген, Альбер Марке, а также Анри Матисс. Все они в скором времени заинтересовали крупных и с недавних пор так хорошо известных собирателей.

Третья выставка «Золотого руна» стала первым триумфом русского авангарда. С неожиданным шумным успехом у публики заявили о себе Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Петр Кончаловский, Илья Машков, Роберт Фальк. Энтузиазм Николая Рябушинского м иярко проявил любопытную преемственность символизма и авангарда в их переходных фазах в русском искусстве. На выставках, вдохновителем которых он стал, символизм соседствовал с авангардным направлением – с рождающимся лучизмом. Роза превращалась в Луч. Взаимовлияние, взаимопроникновение русской и французской художественных традиций стали очевидностью.

Манифест нового искусства, вдохновленного талантом и энергией Рябушинского, был опубликован в первом номере журнала «Золотое руно»: «…Мы твердо верим, что жить без Красоты нельзя, … мы, искатели золотого руна, развертываем наше знамя: Искусство – вечно. Искусство – едино. Искусство – символично. Искусство – свободно».

На выставке будут представлены также редкие архивные документы, рукописи, письма, фотографии из фондов Дома русского зарубежья и РГАЛИ, а также экземпляры журналов «Золотое руно». Проект сопровождает специально созданный документальный фильм о художниках круга Рябушинского; подготовлено специальное издание, включающее многочисленные иллюстрации, а также эссе искусствоведа Любови Агафоновой.

Выставка открыта для посещения с 21 апреля по 10 сентября 2023 года.

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