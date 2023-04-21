21 апреля 2023 года в Галерее «На Песчаной» Объединения «Выставочные залы Москвы» состоится открытие выставки «Инициация» художников мастерской Aidan Studio. «Инициация» – выставка куратора Натальи Гудович и пяти художников Aidan Studio, исследующая выбор в современном быстротечном мире.

Елизавета Григорова. После

Александра Грановская. Damage

Елена Ишимбаева. Субличности

Елизавета Григорова. Мама

Мы принимаем решения каждый день, одни нам даются легко, другие – спустя недели и месяцы раздумий. Однако независимо от того, насколько сложно сделать тот или иной шаг, внутри мы меняемся и становимся взрослее.

Инициация – закрепление перехода на новую ступень развития. С древних времен все переломные моменты в жизни людей сопровождались специальными обрядами – точками на линии, обозначающими окончание одного этапа и состояния, и начало нового.

Сегодня наш социальный статус определяется скорее структурой института семьи, системы образования и профессионального становления, однако момент выбора и самоопределения становится острее в бесконечном количестве вариаций возможных решений и в быстром ритме жизни.

Представленные проекты художников – это личная история каждого автора, повествующая о состоянии выбора и эмоциях, которые мы испытываем в этот момент – сомнения, неопределенность, смирение, страх перед будущим и в то же время – вера в лучшее. Все перипетии процесса взросления находят свое выражение в живописи, графике, скульптуре, керамике и видеоарте.

Наталья Гудович – мультимедийный художник, преподаватель МГАХИ им. В.И. Сурикова, куратор и продюсер выставочных проектов, режиссер документального кино.

Aidan Studio – объединение молодых художников, которые, получив академическую базу в стенах Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, развиваются дальше в пространстве современного искусства. Авторская методика

Айдан Салаховой - основателя Первой и Айдан галереи, художника и скульптора с мировым именем, выпустившей за 20 лет работы в академии более 80 студентов, строится на глубоком психологизме и изобразительном мастерстве.

Участники: Александр Ганьшин, Елизавета Григорова, Александра Грановская, Анастасия Игнатова, Елена Ишмаева.

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