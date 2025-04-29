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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUОт сопелки – до авиалайнера: проект «КОД: РОССИЯ» представил контент об исторической...

От сопелки – до авиалайнера: проект «КОД: РОССИЯ» представил контент об исторической памяти

editor
By editor
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исторические-ценности

Визуальное прочтение 809 Указа президента России проект представляет на сайте код-россия.рф и в социальных сетях. Это авторские изображения, сделанные без использования нейросетей по точному ТЗ, основанному на анализе восприятия и позитивном отношении к истории своей страны. Задачи проекта – наполнить ценностным контентом пространство интернета в противовес засилью прозападных форматов и запустить дискуссию, ведущую к осознанию ценностей, сформулированных в Указе. Картинки помогают оттолкнуться от образа, который, по оценкам экспертов, работает быстрее текстов.

Автор проекта Алена Август рассказала: «Ценности и традиции – то, что составляет основу в принятии жизненных решений, смысловой стержень личности. Об этом важно говорить, актуализировать сложные философские конструкции в сознании людей и вводить ценности в повседневный контекст, тогда герои нашей истории будут в приоритете, а в любой сложной ситуации именно эти смыслы станут опорой. Мы в течение года визуализируем все 17 ценностей в формате календаря, использовать эти картинки можно без привязки к датам, календарь лишь один из форматов. Удобство контента в том, что он может стать картинкой для плаката, обоями ноутбука или телефона, базой для создания поста в соцсетях и главное – стартом дискуссии».

Cтуденты российских вузов делятся своими мыслями на основе визуала проекта «КОД: РОССИЯ» в социальных сетях, в этом их поддерживает наш партнер — проект «Другое дело». Контент представлен на форумах медиаэстафеты Минобрнауки «17 ценностей России» в Санкт-Петербурге и Курске, студенческих форумах и дискуссиях в разных аудиториях.

«Историческая память и преемственность поколений — яркая нить народных орнаментов и росписей, которая соединяет поколения в трех эпохах, показывая, как ценности прорастают и сохраняются в исторической перспективе. От девочки, играющей на сопелке на разноцветной ярмарке в стародавние времена – к использованию элементов народной росписи в советской архитектуре и появлению традиционных мотивов на ливрее современного самолета. Даже то, что современные девушки сейчас носят кокошники – вводит традиции в повседневный контекст, и логично, что наша историческая память и преемственность поколений связаны с трудом, сплачивающим нацию, — пояснила Алена Август. – Конечно, само понятие исторической памяти и преемственности поколений глубже и объемнее, но если наши картинки помогут запустить дискуссию между поколениями и личное осознание ценностей – своей цели мы достигаем».

Контент проекта можно скачать по ссылке на сайте код-россия.рф, педагоги и специалисты по работе с молодежью используют его в работе, а молодежь и подростки делятся им и обсуждают свое понимание ценностей.

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