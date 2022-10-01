Мармарис популярен не только из-за очень удобного пляжного отдыха. Отдыхающие в этом городе имеют возможность осмотреть просто огромное количество достопримечательностей, а также неплохо развлечься.

Родос

Остров Родос из Мармариса, к примеру, опытные туристы посетить рекомендуют обязательно. Добраться до этого хотя и небольшого, но известного в мире острова, на котором когда-то происходило множество важных исторических событий, на катере или катамаране можно всего за 45-50 минут. На Родосе туристы имеют возможность осмотреть:

дворец Магистров;

улицу Рыцарей;

Родосский акрополь;

гавань Мандраки и многое другое.

На экскурсиях отдыхающим предлагается, в том числе и колоритное местное питание.

Где купить экскурсию

Приобретать экскурсии в Мармарисе, по мнению опытных туристов, лучше всего на интерактивном сайте веб-агентств. К примеру, быстро подобрать интересную поездку по невысокой цене можно на сайте Excursion Mania.

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Какие еще достопримечательности можно осмотреть

Посетить остров Родос из Мармариса будет очень интересно. Однако в этом городе и его окрестностях имеется, конечно, множество и других интереснейших достопримечательностей. Также туристам в Мармарисе предлагается много познавательных и просто расслабляющих развлечений. На этом курорте можно:

покататься на яхте и пиратском корабле;

посетить аквапарк Аквадрим или Атлантис;

покататься на квадрациклах и лошадях;

поплавать с дельфинами;

заняться дайвингом.

Также туристы имеют возможность купить тур в Стамбул, Памуккале и т. д. В Памуккале отдыхающих возят даже на воздушном шаре. Такой полет, конечно же, может оставить у туриста незабываемые впечатления на всю жизнь.

Разумеется, в Мармарисе можно заняться таким интересным делом, как ловля рыбы. Также в городе работают турецкие бани, где туристам предлагается, в том числе и массаж. На яхте в Мармарисе можно не только покататься, купив экскурсию, но и взять такое судно в аренду. Многие опытные туристы рекомендуют обязательно посетить на этом курорте и Турецкую ночь.

Заказ и оплата экскурсии в Мармарисе на сайте Excursion Mania займет у туриста максимум несколько минут. Посетив эту площадку, легко можно сделать свой отдых на курорте максимально насыщенным и интересным.

Поездка в Памуккале

Памуккале — это термальный курорт, расположенный на юго-западе страны. Вода на этом курорте насыщена очень полезными для организма человека минеральными веществами. Считается, что местные источники помогают при заболеваниях:

сердечно-сосудистой системы;

опорно-двигательного аппарата;

ЖКТ.

По мнению турков, чтобы хорошо подправить свое здоровье, в источники Памуккале нужно окунуться несколько раз.

Пляжи Мармариса

Пляжи Мармариса очень удобны для отдыха с детьми. Береговая полоса здесь не слишком широкая. Но заход в воду пологий и песчаный. В 8 км от Мармариса находится поселок Ичмелер также с очень удобным пляжем.

Туристы могут также отправиться в Тулунч — поселок, окруженный лесом и горами, расположенный в 20 км от Мармариса. Чистота местного пляжа отмечена Голубым флагом. Вода на пляже Тулунча настолько чистая, что просматривается на глубину в 10 метров.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.