Откройте для себя мир Кречинского: где чувства не имеют власти

В уютной атмосфере московского ресторана «Гудман» на Трубной прошел пресс-завтрак, посвященный предстоящей премьере спектакля «Свадьба Кречинского». Это событие стало настоящей встречей с миром, где нет места чувствам и эмпатии, а авантюрист и игрок Кречинский ведет свою игру.

Режиссер Дмитрий Астрахан, художественный руководитель «Театра на Трубной», поделился с гостями своими мыслями о главном герое постановки:

«Кречинский — это абсолютное зло. Но в чём его сущность? Он — гениальный манипулятор, мастер в игре с человеческими чувствами, способный искусно ими управлять. Он может влюбить в себя девушку и разыграть сцену любви так, что она будет восприниматься как искренняя, настоящая. Он влюблённый, трогательный, искренний, простой и близкий людям, он словно самый человечный из всех. С ним легко и непринуждённо, он кажется своим, его чувства кажутся подлинными».

Вместе с ним на мероприятии выступили артисты спектакля Родион Вьюшкин, Александр Мохов и Татьяна Горбунова, которые рассказали о своих персонажах и о том, как они погружаются в атмосферу безжалостного мира Кречинского.

Родион Вьюшкин (роль Кречинского):

«Мне очень нравится, когда Дмитрий Хананович ставит перед нами полярные задачи. Это было и в «Красавце мужчине», и в «Кречинском» — задачи, которые заставляют глубоко погрузиться в роль. В нашем случае эта задача гипертрофирована: здесь мне нужно быть и тем, и другим, одновременно понимать, что такое деревня, разбираться в укопах, и при этом быть «своим» для каждого. Это как быть хамелеоном, что требует не только актёрского мастерства, но и внутренней перестройки. Это непросто, но в этом и заключается актёрский кайф».

Александр Мохов (роль Муромского):

«Мне кажется, что Дмитрий Хананович идёт по очень глубокому психологическому пути, и здесь нет места для фальши. Я давно не получал от работы такого удовольствия. Мой герой плачет, и я плачу вместе с ним, это своего рода катарсис. Я безмерно благодарен за возможность работать над этой ролью и с трепетом жду того момента, когда выйду на сцену. Зритель для нас — это мощный источник энергии. На прогонах, перед зрителями, мы начинаем раскрываться по-настоящему. Ой, как мы нарыдаемся!»

Для молодой артистки Татьяны Горбуновой роль Лидочки стала первой большой ролью в драматическом театре:

«Свадьба Кречинского в «Театре на Трубной» — мой первый спектакль, и я считаю его судьбоносным. Раньше у меня было одно представление о театре, о том, что такое театр. А теперь, попав сюда, я понимаю, что театр — это не просто сцена, это живой творческий процесс, который может быть про любовь, свободу и творчество. Безумная благодарность моим коллегам и Дмитрию Ханановичу, потому что именно это чувствуется в процессе работы».

Премьера спектакля назначена на 29 ноября, и она обещает стать настоящим событием для всех ценителей театрального искусства. Зрители смогут погрузиться в историю, где эмоции уступают место расчету, а каждая сцена — это шаг в неизведанное. Готовы ли вы открыть для себя этот мир? Не упустите возможность стать частью уникального театрального опыта.