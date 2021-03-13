«Созвездия»: спектакль театральной лаборатории Pro Art’s по пьесе британского драматурга Ника Пейна

13 февраля 2021 года Pro Art”s представил девятую по счету премьеру своей театральной лаборатории – спектакль «Созвездия» по пьесе британского драматурга Ника Пейна в постановке режиссера Леонида Прокофьева.
Пьеса Ника Пейна «Созвездия», которую видел Бродвей и лондонский театр Роял-Корт готовится к постановке в Калуге. Над спектаклем работает молодой режиссёр из Петрозаводска – Леонид Прокофьев и театральный художник из Санкт-Петербурга Ольга Павлович.
Всего два актера на сцене: Ирис Лебедева и Алексей Майоров. И... бесчисленное количество вариантов судьбы их героев: Марианны и Роланда, исследующих любовь, дружбу и понятие свободы воли на фоне квантовой физики.
Если бы я тогда сказала…
Если бы я промолчал…
История не знает сослагательного наклонения. Что сказано, то сказано. Время движется линейно. Получается, что на самом деле у нас нет никакого выбора? Или есть?
Предположим, что наша вселенная — единственная вселенная, которая существует. Есть только одна уникальная я и один уникальный ты. Если бы это было так, то возможен был бы только один выбор. Но если существует любое возможное будущее, тогда решения, которые мы принимаем и которые не принимаем, определяют, какой вариант будущего мы в конце концов проживем.
Что, если вариантов реальности больше одного? Что, если можно прожить не один вариант настоящего?
Представьте, что вы бросаете игральный кубик шесть тысяч раз.
Фотограф Иван ШУРЫГИНОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.