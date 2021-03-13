«Созвездия»: спектакль театральной лаборатории Pro Art’s по пьесе британского драматурга Ника Пейна

13 фев­ра­ля 2021 года Pro Art”s пред­ста­вил девя­тую по сче­ту пре­мье­ру сво­ей теат­раль­ной лабо­ра­то­рии – спек­такль «Созвез­дия» по пье­се бри­тан­ско­го дра­ма­тур­га Ника Пей­на в поста­нов­ке режис­се­ра Лео­ни­да Прокофьева.

Пье­са Ника Пей­на «Созвез­дия», кото­рую видел Бро­д­вей и лон­дон­ский театр Роял-Корт гото­вит­ся к поста­нов­ке в Калу­ге. Над спек­так­лем рабо­та­ет моло­дой режис­сёр из Пет­ро­за­вод­ска – Лео­нид Про­ко­фьев и теат­раль­ный худож­ник из Санкт-Петер­бур­га Оль­га Павлович.

Все­го два акте­ра на сцене: Ирис Лебе­де­ва и Алек­сей Май­о­ров. И... бес­чис­лен­ное коли­че­ство вари­ан­тов судь­бы их геро­ев: Мари­ан­ны и Ролан­да, иссле­ду­ю­щих любовь, друж­бу и поня­тие сво­бо­ды воли на фоне кван­то­вой физики.

Если бы я тогда сказала…

Если бы я промолчал…

Исто­рия не зна­ет сосла­га­тель­но­го накло­не­ния. Что ска­за­но, то ска­за­но. Вре­мя дви­жет­ся линей­но. Полу­ча­ет­ся, что на самом деле у нас нет ника­ко­го выбо­ра? Или есть?

Пред­по­ло­жим, что наша все­лен­ная — един­ствен­ная все­лен­ная, кото­рая суще­ству­ет. Есть толь­ко одна уни­каль­ная я и один уни­каль­ный ты. Если бы это было так, то воз­мо­жен был бы толь­ко один выбор. Но если суще­ству­ет любое воз­мож­ное буду­щее, тогда реше­ния, кото­рые мы при­ни­ма­ем и кото­рые не при­ни­ма­ем, опре­де­ля­ют, какой вари­ант буду­ще­го мы в кон­це кон­цов проживем.

Что, если вари­ан­тов реаль­но­сти боль­ше одно­го? Что, если мож­но про­жить не один вари­ант настоящего?

Пред­ставь­те, что вы бро­са­е­те играль­ный кубик шесть тысяч раз.

Фото­граф Иван ШУРЫГИН

укра­ли