Открытие летней веранды в «Руки ВВерх! Бар» Олимп

Год назад в Олимпийской деревне открылся второй в Москве «Руки ВВерх! Бар» Сергея Жукова. Этим летом команда бара решила побаловать столичных жителей и построить на территории заведения уютную террасу.

3 июня в «Руки ВВерх! Бар» Олимп состоится шумная тропическая вечеринка в честь открытия новой летней веранды. Каждому посетителю будет предложен обед или ужин на свежем воздухе. И всё это — под аккомпанемент живой музыки и выступление диджея.

Вместе с открытием веранды бар запускает сезонное меню от шеф-повара и обновленную коктейльную карту. Владелец бара, певец Сергей Жуков, рекомендует гостям попробовать окрошку с ростбифом, салат с клубникой и моцареллой, удон с креветкой, а также коктейли Санта-Барбара и Майя-Бэй.

Порадовать себя отдыхом на веранде москвичи смогут на протяжении всего лета. Ежедневно с 12 дня до 6 утра двери бара будут открыты для посетителей по адресу: Олимпийская деревня, д. 1, корпус 4.

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