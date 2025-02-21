Открытый разговор о проектах Международного ИТ-Форума-2025  «Цифровая индустрия: Новые вызовы»

20 февраля 2025 года, в Международном мультимедийном центре «Евразия сегодня» состоялась пресс-конференция координаторов конференции «ИТ-Образование», которая пройдет в Омске в рамках X Международного ИТ-Форума 2025 «Цифровая индустрия. Новые вызовы».

Участники обсудили основные направления развития ИТ-индустрии, а также вызовы, которые стоят перед отраслью сегодня.

Президент некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» Валентин Макаров отметил высокий уровень развития Сибирского ИТ-кластера и его значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов:

«Омск, Томск, Новосибирск, Барнаул – это такие наукоемкие, сильные научные центры подготовки кадров для ИТ-индустрии. Сейчас такое время, что важны не столько деньги, которые вкладываются в разработку, а важны навыки и умения применять автоматические инструменты – для того, чтобы решать нерешаемые задачи. Искусственный интеллект – как раз такая сфера, где нужно иметь людей, способных такие задачи решать. Здорово, что в Омске такое большое внимание уделяется подготовке кадров. Здесь есть очень правильное и плодотворное взаимодействие местных властей с ИТ кластерами, сообществами программистов и ИТ-специалистов, взаимодействие с вузами».

Говоря о перспективах международного сотрудничества Валентин Макаров, который в рамках ИТ-Форума будет модерировать секцию «ИТ-бизнес и региональные образовательные организации: на пути к взаимовыгодному партнёрству», заявил, что у российского ИТ-бизнеса есть хорошие возможности для партнёрства с дружественными странами:

«Российский рынок не очень велик. Чтобы стать мировым лидером, нужно обязательно идти на чужие рынки. Сложившаяся за последние два-три года ситуация с санкциями против России доказала всему дружественному миру: у нас есть «ген» технологического суверенитета. Кибератаки в четыре раза увеличились, а системы работают. Зарубежные вендоры ушли из страны, а все системы работают. Дружественные страны просят их научить, чтобы они тоже были независимы, – и это окно возможностей для российского бизнеса и айтишников выйти в дружественный мир и помочь им обрести технологический суверенитет. Есть и такая возможность, и потребность, и специалисты, которые могут это делать. Мы настолько исторически сильны в математике и в оборонных технологиях, что вполне можем обеспечить трансфер технологии безопасности и суверенитета в эти дружественные страны. Тем самым, обеспечивая себе стратегический суверенитет, независимость и политическую стабильность».

Проректор по цифровой трансформации и связи с производством ОмГУПС Олег Балагин, в рамках Форума выступающий координатором секции «Цифровая трансформация и автоматизация деятельности вузов» рассказал о перспективах ИТ-Форуме 2025, о том, как можно использовать данное мероприятие для профессионального роста, обмена передовыми знаниями и получения ценных инсайтов, которые напрямую влияют на их успех в работе:

«Самая большая проблема перед нами возникла, когда мы 5 лет назад приняли решение о том, чтобы отказаться от старых цифровых решений, собственных разработок, такой лоскутной информатизации нашего вуза, и перейти к построению единой корпоративной информационной системы вуза. И конечно же Форум нам помог в том, что мы выбрали партнера, платформу. Мы считаем, что этот выбор был правильный. Мы столкнулись с проблемами в подготовке кадров. В условиях ограниченного финансирования решить проблему цифровизации очень тяжело. Сейчас у нас целая команда из бывших наших студентов, выстроенная система, которая успешно и эффективно решает поставленные задачи».

Начальник центра реализации образовательных проектов ОмГТУ Марьяна Князева, координатор секции «Школы» Международного ИТ-Форума-2025, подчеркнула важность повышения профессиональной подготовки преподавательского состава для того, чтобы соответствовать вызовам нового времени:

«Молодое поколение семимильными шагами движется в своем развитии в этой отрасли, и было бы неплохо и нашим учителям, которые работают с этими молодыми товарищами, немножко подсобраться, сориентироваться, и попасть в ту колею, в которой двигаются юные айтишники. Поэтому мы будем говорить о новых веяниях в образовательной части в ИТ- отрасли для того, чтобы вырастить хорошего грамотного специалиста, о внедрении новых технологий в образовательный процесс, об обеспечении материально-ресурсной, технической базы образовательных учреждений, о модернизации, повышении эффективности».

Видеозапись пресс-конференции доступна в VK Видео, YouTube и RuTube.

Фото © пресс-служба