Открывается горячая линия в связи с временным закрытием аэропортов на юге России

Народный фронт совместно с Ростуризмом и Фондом Росконгресс в рамках акции #МыВместе открывает горячую линию в связи с временным закрытием аэропортов на юге России.

Работа аэропортов Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь временно приостановлена. Народный фронт совместно с Ростуризмом организует информирование граждан о ситуации на горячей линии #МыВместе 8-(800)-200-34-11. Звонок бесплатный. Время работы с 8 по 20 (по Москве).

«В связи с временными ограничениями в работе ряда российских аэропортов, многие туристы оказались в сложной ситуации и не понимают, как им быть, как добираться из этих городов, что делать с купленными билетами. Поэтому в экстренном порядке, совместно с Ростуризмом Народный фронт открывает горячую линию 8-(800)-200-34-11 для информирования граждан», – заявил член Центрального штаба Народного фронта Денис Полунчуков.

«Специалисты Фонда Росконгресс имеют необходимый опыт работы в режиме горячей линии. Линия работала в ключевые месяцы пандемии коронавирусной инфекции. Также нами оказывалась психологическая помощь, а позднее мы помогали разобраться в вопросах туристического кешбэка. В настоящий момент уже подготовлены специальные скрипты по работе аэропортов, сотрудники Росконгресса и волонтеры «Народного фронта» готовы предоставить всю необходимую помощь обратившимся», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс Мария Киселева.

Ранее Росавиация сообщила, что в связи с осложнением обстановки на Украине с 24 февраля с 03:45 по мск. полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены до 2 марта 03:45 по мск.

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