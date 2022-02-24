На московской сцене театра «Геликон-опера» выступили азербайджанские звезды

22 февраля 2022 года в московском театре «Геликон-опера» состоялся гала-концерт «Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене». Мероприятие стало одним из ключевых событий фестиваля азербайджанской культуры «Дни Азербайджана в Москве», приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.

Эльчин Азизов

На концерте, которым дирижировал заслуженный артист Азербайджана, широко известный дирижер Фуад Ибрагимов, выступили Юсиф Эйвазов, Динара Алиева, Эльчин Азизов, Мурад Адыгезал-заде, Джейла Сеидова, Эльвин Ганиев, Сахиб Паша-заде и Шахрияр Иманов.

В исполнении заслуженных и народных артистов Азербайджана прозвучали шедевры азербайджанских и русских классиков: Михаила Глинки (увертюра из оперы «Руслан и Людмила»), Петра Чайковского (из оперы «Пиковая Дама»), Александра Бородина (Ария князя Игоря из оперы «Князь Игорь»), Узеира Гаджибекова (романс «Сянсиз»), Кара Караева (романс на стихи А.С. Пушкина «Я вас любил…») и других композиторов.

«Дни Азербайджана в Москве» продолжатся до 1 марта. В рамках фестиваля также открылось два выставочных проекта. До 27 февраля в Новой Третьяковки можно будет увидеть расширенную экспозицию картин народного художника СССР и Азербайджана Таира Салахова. Коллекция работ Салахова, демонстрируемая в залах Третьяковки на постоянной основе, будет дополнена десятью произведениями автора из запасников музея.

Кроме того, в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ открылась бесплатная выставка «Азербайджанские ковры. Новый взгляд», экспонаты которой демонстрируют современное прочтение традиционных мотивов азербайджанских ковров. На выставке представлено 14 уникальных произведений современного ковроткачества, созданных молодыми азербайджанскими художниками и дизайнерами совместно с творческим коллективом известного производителя ручных ковров и ковровых изделий «Азерхалча».

Организаторы фестиваля — Фонд Гейдара Алиева и посольство Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

Фото – Дмитрий ТЕРНОВОЙ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.