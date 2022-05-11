«Оторви и выбрось»: премьера экшн-комедии в KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере экшн-комедии «Оторви и выбрось». Главные роли в ней исполнили Анна Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова и Софья Кругова. Вторая полнометражная картина Кирилла Соколова будет доступна подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 15 мая.

Главные герои фильма — разрозненная семья, которая никак не может найти точки соприкосновения для гармоничной совместной жизни. Маленькая девочка Маша живет с бабушкой, суровой Верой Павловной. Ее мама, Ольга, выходит из тюрьмы и крадет дочь из дома — она не считает, что бабушка может как следует воспитать Машу. Вера Павловна пускается в погоню за дочерью и внучкой. Однако женщинам помогает Олег — бывший молодой человек Ольги, по-прежнему влюбленный в нее.

«Оторви и выбрось» — это остроумная хулиганская комедия, поднимающая такие темы как взросление, свобода выбора и сепарация детей от родителей. Вторая полнометражная работа Кирилла Соколова, с одной стороны, отправляет героев в головокружительное путешествие, с другой стороны, исследует различные семейные проблематики, которые часто встречаются в среде родных и близких людей.

В этой картине гармонично сосуществуют и аутентичный юмор, и динамичные приключения. Драйвовый саундтрек, море крови, сочная картинка и аккуратное цитирование фильмов, вдохновивших режиссера — все это составные части новой полнометражной работы Кирилла Соколова («Папа, сдохни»). В основе сюжета реальная история его супруги — актрисы Виктории Коротковой.

«Оторви и выбрось» — второй полный метр Кирилла Соколова, выпускника Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская Хотиненко, Фенченко и Финна). Он начинал с остросюжетных короткометражных фильмов, которые становились участниками и лауреатами кинофестивалей. Дебютировал с черной комедией «Папа, сдохни» — фильм получил главный приз фестиваля «Окно в Европу». Премьера фильма «Оторви и выбрось» состоялась на фестивале «Кинотавр». На смотре фантастического кино Fantaspoa в Бразилии картина удостоилась двух наград — лучшей начинающей актриса (Софья Кругова) и лучшему режиссеру (Кирилл Соколов).

Главные роли в фильме исполнили Анна Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова, Софья Кругова, Ольга Лапшина, Виталий Хаев, Николай Шрайбер и другие российские актеры. Режиссером и автором сценария выступил Кирилл Соколов. Продюсеры проекта — Артем Васильев (METRAFILMS) и Игорь Мишин (МТС Медиа/KION). Производством фильма занималась кинокомпания METRAFILMS.

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