Вазу Михаила Врубеля конца XIX века выставили на торги «Литфонда» за 1 рубль

Лидирующая ставка за раритет, крайне редкий на художественном и антикварном рынке, уже превысила миллион рублей.

14 мая Аукционный дом «Литфонд» проведет торги, на которых выставит вазу-кашпо «Цветы и листья» Михаила Врубеля, подаренную композитором Николаем Римским-Корсаковым дирижеру и педагогу Рейнгольду Глиэру в начале 20 века. Всего в каталоге аукциона — 160 предметов декоративно-прикладного искусства, живописи и графики.

Один из самых значительных русских живописцев рубежа 19-20 веков — Михаил Врубель — создавал не только живописные шедевры в разных жанрах, но и графические работы, скульптуры, декорации и костюмы для театра. Он был крупнейшим художником Абрамцевской гончарной мастерской, во многом предопределившим ее эстетику и формальные поиски. Именно Врубель первым отказался от реалистической раскраски скульптуры, обобщив керамическую форму единым, отвлеченным от реальности цветом. Его самое известное керамическое панно «Принцесса Грёза» украшает величественный фасад гостиницы «Метрополь» в Москве.

Возрождение древнерусской майолики (особой разновидности керамики), которую Врубель поднял до уровня высокого искусства, начал русский предприниматель и меценат Савва Мамонтов. В 1889 году в усадьбе “Абрамцево” он создал экспериментальную керамическую мастерскую, в которой творили Васнецов, Репин, Антокольский и другие художники абрамцевского кружка. Но наибольший вклад внесли Михаил Врубель и Петр Ваулин.

Абрамцевскую майолику отличает изумительная красота глазури: тонкая, полупрозрачная пленка, в которой присутствуют золото, серебро, медь и платина, придаёт изделиям металлический отблеск и сказочное сияние. А метод выделения контура с применением серо-серебристых глазурей, изобретённых русским керамистом-технологом и художником Петром Ваулиным (камин «Микула Селянинович», «Садко») и широко используемых живописцем Врубелем, узнаваемы и не оставляют сомнений в авторстве последнего.

Работы мастерской высоко ценились в России и Европе. Так, например, на Всемирной выставке в Париже Савва Мамонтов получил золотую медаль, как производитель майоликовых изделий, а Михаил Врубель – за свои работы.

Воплощенные в вазе характерные детали живописи говорят об уникальности предмета, исполненного непосредственно Михаилом Врубелем на высочайшем художественном уровне. Ваза является примером авторской работы Врубеля в керамической мастерской «Абрамцево» первой половины 1890-х годов.

Кроме того, при сопоставлении вазы с произведениями Врубеля периода с 1890-х по 1892 годы возникает большое число аналогий – в частности, с такими работами, как «Весна», «Кувшинки», «Ночь в Италии», «Италия. Сцены из античной жизни» и «Итальянский пейзаж с фигурой», а также панно для каминного экрана «Царь Гвидон и Царевна-Лебедь».

Примечательно, что к вазе прилагается письменное подтверждение правнука величайшего композитора, профессора Московской консерватории Рейнгольда Морицевича Глиэра, о провенансе: «Данная ваза принадлежала моему прадеду, композитору Рейнгольду Морицевичу Глиэру и находилась в нашей семье. Со слов моего отца, Глиэра Юрия Леонидовича, эта ваза работы М.А. Врубеля была подарена прадеду в начале 20го века композитором, членом Беляевского кружка Н.А. Римским-Корсаковым. Правнук Р.М. Глиэра <подпись> Глиэр Олег Юрьевич 22 февраля 2015 г.». Кстати, с 1896 по 1902 год Михаил Врубель активно сотрудничал с «Русской частной оперой». И непосредственно Римский-Корсаков оказал большое влияние на вдохновение Врубеля, о чем художник признавался композитору в своих письмах.

Раритет также сопровождают экспертные заключения НИНЭ им. П.М. Третьякова (К.М. Шмакова, Р.Р. Мусина), свидетельствующие о высоком музейном художественном и антикварном значении вазы. Лидирующая ставка за раритет достигла уже 1 100 000 рублей.

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