В Ульяновске завершилась XII Международная ассамблея художников «Пластовская осень»

Основные мероприятия Ассамблеи прошли в Ульяновске и Ульяновской области с 3 по 5 сентября 2022 года.

В этом году Ассамблея посвящена 350-летию с. Прислониха – родины Аркадия Пластова и сохранению художественного наследия культуры народов России, сохранению национальной идентичности, воспитанию гордости за многонациональные вековые традиции великой страны.

Деловая и культурная программы XII Международной ассамблеи художников «Пластовская осень» включали более 40 мероприятий, в том числе Международную резиденцию современного искусства «Мельница 2.0» реализуемую при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, XI Международный пленэр художников, 8 выставок, мастер-классы, Международную научно-практическую конференцию, круглый стол «Современное искусство в современном музее», концерт Ульяновского государственного оркестра народных инструментов «По страницам русской музыки», посвященный Аркадию Пластову.

Всего в мероприятиях Ассамблеи приняли участие 48 гостей из Коломны, Белгорода, Самары, Чебоксар, Казани, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Москвы.

Специальными гостями мероприятий XII Международной ассамблеи художников стали Валерий Полотнов – Секретарь ВТОО «Союз художников России», первый заместитель председателя Комиссии по живописи, живописец, народный художник РФ, Лауреат Международной премии в области изобразительного искусства им. А.А. Пластова; Валентина Шапошникова – начальник отдела выставочной деятельности Союза художников России, заслуженный работник культуры Российской Федерации; Юрий Мудров — Директор ГМП «Исаакиевский собор», член Союза художников России (член Президиума Правления СХ СПб и председатель Секции искусствоведения и критики), член Комиссии по искусствоведению СХ РФ, член ИКОМ, Европейского общества культуры, Творческого Союза музейных работников СПб и Ленинградской области (член Правления); Полетаев Михаил Анатольевич — народный художник РФ, художественный руководитель Студии военных художников им. М.Б. Грекова, действительный член Российской академии художеств, Курехина Анастасия Георгиевна — художественный руководитель Центра современного искусства имени Сергея Курехина (г. Санкт-Петербург); Татьяна Пластова – искусствовед, президент «Фонда поддержки творческой молодежи имени А.А. Пластова»; Николай Пластов – заслуженный художник РФ.

Торжественное открытие «Пластовской осени» прошло 3 сентября в Историко-художественном музее-заповеднике «Прислониха – родина А.А. Пластова» в с. Прислониха богослужением в Богоявленском храме, здесь же состоялась презентация деревянной скульптуры мастера Александра Гордеева.

Одним из главных событий открытия Ассамблеи стало награждение Ульяновского областного художественного музея и его филиала Историко-художественного музея — заповедника «Прислониха — родина А.А. Пластова» золотой медалью Союза художников России «Духовность, традиции, мастерство».

Медаль директору Ульяновского областного художественного музея Анне Маркеш Карвалейру вручили секретарь Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», лауреат Международной премии в области изобразительного искусства им. А.А. Пластова Валерий Полотнов и начальник отдела выставочной деятельности Союза художников России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Валентина Шапошникова.

В Доме-музее Аркадия Пластова открылась выставка «Праздник урожая» — экспозиция этюдов к знаменитому полотну из коллекции семьи художника.

В день открытия Ассамблеи участники Международного пленэра представили результаты своей работы на итоговой выставке. Лучшие произведения пополнят фонды Ульяновского областного художественного музея.

По инициативе семьи Аркадия Пластова в Прислонихе впервые открыл свои двери новый музейный объект – Музей крестьянского быта в доме няни художника Екатерины Шарымовой, куратор проекта – Николай Пластов — заслуженный художник России, внук Аркадия Пластова.

В рамках Ассамблеи прошла работа II Межрегиональной резиденции художников «Мельница» — творческие мастерские с экспертами в области современного искусства c участием образовательной платформы «Среда обучения» (Москва), экспертами из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары. В рамках резиденции состоялся цикл публичных лекций по современному искусству и кураторству. Проект был реализован благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках «Пластовской осени» состоялось открытие целого ряда знаковых выставочных проектов из музеев России и частных коллекций.

В Молодежном центре современного искусства продолжает свою работу Международная выставка авторской фотографии IMPULSUS при поддержке фонда ART-COORDINATE (Санкт-Петербург). 100 работ, более 30 авторов из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Челябинска, Брянска и других городов России, поделились своими личными историями в кадрах. Также свои работы представили фотохудожники из Китая, Индии, Грузии.)

Куратор проекта Елизавета Воробьева погружает гостей выставки в многообразие форм и оттенков авторской фотографии. В мир человека, где в буднях переплетены и радости, и боли, и первая любовь, и трепетные воспоминания о семейных вечерах в яблоневом саду. Это глаза полные слез и надежды, и завораживающее спокойствие одиночества. Фотографии, представленные на выставке, объединяют в себе документальное с сюрреалистическим, образуя удивительный мир чувств, фантазий, который можно не только ощутить, но и всмотреться, разглядеть его.

В Музее Пластова (Гончарова,16) заработал уникальный выставочный проект «Современники». Кузьма Петров-Водкин – Аркадий Пластов» из фондов Пермской художественной галереи, Ульяновского областного художественного музея. Ульяновцы впервые смогут увидеть живописные работы и графику великого русского живописца Кузьмы Петрова — Водкина.

В партнерстве с Нижнетагильским музеем изобразительных искусств открылась выставка «Аркадий Пластов «Пастухи», в экспозиции представлены этюды Аркадия Пластова из коллекции семьи художника и знаковая работа в творчестве народного художника СССР «Стадо тагилок».

В Галерее Ульяновского регионального отделения Союза художников России представил выставку «Традиции и современность».

В Креативном пространстве «Квартал» работает персональная выставка молодого художника, члена Союза художников России Семена Луканси «Северное сияние».

Семен Луканси — выпускник Московского государственного института имени В. И. Сурикова, участник многих российских и зарубежных выставок и проектов. Работы художника хранятся в частных коллекциях в Марокко, Турции, Израиле, Финляндии, Китая, Исландии, Италии и Канады.

В Музее изобразительного искусства XX – XXI вв. (Льва Толстого, 51) состоялось открытие двух выставок:

Юбилейная выставка Виктора Киселева «Художник, воин, хлебопашец» к 115-летию художника. В экспозиции будет представлено более 40 произведений из собрания Ульяновского художественного музея и коллекции семьи художника.

Виктор Киселев — Член Союза художников СССР, Заслуженный художник РСФСР, лауреат Государственной премии им. И. Репина, ученик Аркадия Пластова. Главная тема творчества – труд и быт советского крестьянства, герои многих произведений художника его земляки. В Ульяновском областном художественном музее хранятся картины: «На пасеке», «Зинка», «Перед праздником».

Выставка в партнёрстве с Мордовским музеем изобразительных искусств им. Эрзи (Саранск) – «Федот Сычков. Художник радости». Вниманию зрителей представлены произведения Федота Сычкова, старшего современника народного художника СССР Аркадия Пластова.

Федот Васильевич Сычков — российский, советский художник, Заслуженный деятель искусств Мордовской АССР, Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный художник Мордовской АССР. Один из основоположников мордовского профессионального изобразительного искусства. Федот Сычков создал в своих полотнах яркие запоминающиеся, убедительные народные образы. Прекрасные своим здоровьем и жизнерадостностью, они утверждают духовную красоту и ценность человека труда, его право на счастье. Творчество Сычкова отличается редкой цельностью. Симпатии художника раз и навсегда были отданы одной теме- жизни его родного села Кочелаево, в котором он прожил почти всю свою жизнь. Жизнь художника пролегла через две эпохи. Октябрьскую революцию он встретил уже сложившимся известным художником и в советское время трудился более сорока лет. Сычков посвятил свое искусство молодой мордовской республике, внес огромный вклад в становление и развитие ее живописной культуры. Отличаясь необыкновенной трудоспособностью Федот Сычков создал за свою долгую жизнь более трехсот законченных произведений, написал более тысячи этюдов, эскизов, которые хранятся в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств.

В Ульяновской областной научной библиотеки имени И.В. Ленина (Дворце книги) прошла работа Международной конференции “Сохранение культурного наследия. Исторические села, храмы, малые города и ландшафты”. Куратором проекта стала Татьяна Юрьевна Пластова, доктор искусствоведения Института имени Сурикова. В конференции приняли участие более 30 исследователей городов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Чистополя, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Городца. Кирова, Космодемьянска, представители Союза художников России МГУ имени Ломоносова, Российской Академии художеств, Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, Университета Таусона Факультет Истории. США.

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