«Патриот» встречает звёзд: Шаляпин, Зацепин и Мурашкина появятся в новом сезоне комедийного сериала ТНТ

На ТНТ возвращается с долгожданной премьерой четвертого сезона популярный сериал «Патриот». Зрителей ждет продолжение истории о Сане Кучине – бывшем спецназовце, а ныне студенте Академии ФСБ, который вновь возвращается в родной город, чтобы помочь землякам обрести моральные ориентиры.

В новом сезоне Саня берет отпуск в Академии, чтобы повидаться с близкими и определиться с темой диплома. Он решает посвятить свою работу землякам, которых годами пытается наставить на путь истинный. Однако дома его ждет череда неожиданных событий: брат с семьей и друзьями оказываются без жилья, любимая девушка Ленка не вернулась из Армении, ее родители развелись, но вернули себе магазин «Мечта», а Журавль, чтобы манипулировать Катей, пустил слух, что Саня погиб. Вновь вставая на защиту близких, Саня оказывается втянутым в череду забавных, но глубоких по смыслу ситуаций.

К своим ролям в четвертом сезоне возвращаются Антон Жижин, Анастасия Талызина, Алексей Базанов, Дмитрий Журавлев, Владимир Афанасьев (Нигатив), Алёна Савастова, Владимир Сычёв, Валентина Лукащук, Григорий Дудник, Галина Петрова, Евгения Капралова, Антон Риваль и многие другие.

Одним из главных сюрпризов сезона станут яркие камео звезд шоу-бизнеса. Прохор Шаляпин появится в роли самого себя на концерте в местном ДК, где его выступление буквально сведет с ума одну из героинь. Актриса и блогер Карина Мурашкина сыграет совершенно новую героиню, которой предстоит рожать прямо в легендарном магазине «Мечта» – месте, ставшем знаковым для сериала. Закольцует звёздные камео Антон Зацепин, который появится в финале сезона – он станет приглашенным гостем на свадьбе (имена молодожёнов пока держатся в секрете). А вот в чём никакого секрета нет: музыканты Антон Зацепин и Прохор Шаляпин, а также режиссёр и соавтор сценария Николай Бурлак – выпускники разных сезонов легендарного реалити «Фабрика звёзд», которые спустя много лет объединились в сериале «Патриот».

«Я на эти съемки, можно сказать, напросился, когда узнал, что в сериале снимается мой друг и по жизни, и по творчеству Ромка Богданов. А потом я узнал, что «Патриота» снимает Коля Бурлак, и тут я сильно удивился, поехал общаться с Колей и знакомиться со всей командой. Спустя год они придумали для меня камео! И так как я сейчас занимаюсь актерством, пока ребята монтировали сезон, я успел уже сняться в пяти проектах. Я очень рад, что новый сезон «Патриота» наконец выходит! Перед подготовкой к роли я посмотрел сериал, чтобы понять, в какую вселенную я вписываюсь. Мне нравится юмор, нравится, что это нечто такое абсолютно наше. И, конечно, нравится подбор актеров – все ребята веселые и смешливые в кадре и за кадром. Один Володя Сычев чего стоит, мы нашли общий язык, и мне бы хотелось еще с ним поработать. Съемки запомнились прекрасным общением со всеми и легкостью», – рассказывает актёр Антон Зацепин.

Производством проекта занимается компания Good Story Media («Реальные пацаны», «Ольга», «Кафе «Куба», «Мир! Дружба! Жвачка!» и другие хиты) совместно с ТНТ.