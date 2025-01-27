RASPUTNIKI представили новый сингл «Нелюбовь» в необычном для них стиле

Алматинская рок-группа Rasputniki представила второй трек из готовящегося альбома «II». «Нелюбовь» — неожиданный эксперимент от традиционно шумных музыкантов, который объединил в себе сразу несколько стилей: от зернистого кантри до грубого фанка.

Новый трек — самый лиричный, теплый и искренний сингл в дискографии группы. Лоу-фай артефакты, фолковая кульминация и внезапный мягкий фальцет отличают песню от всего, что раньше делали Rasputniki.

«Я думаю, большинство современных слушателей интересуются музыкой вне жанровых рамок. Трек “Нелюбовь” — настоящая эклектика, сочетание несочетаемого, а ещё часть нашего хулиганского приключения со вкусом», — рассказывает барабанщик группы Rasputniki Дмитрий Щеголихин.

Ностальгический привкус песни подчеркивает live-видео, снятое на цифровые камеры начала двухтысячных у замерзшего водохранилища в Алматинской области.