Павел Крайнов и Дарья Лузина попрощаются с «Чистосердечным призванием»

«Чистосердечное призвание» - это история про двух абсолютно разных людей, которых свела судьба. Следователь Люся (Дарья Лузина), переехавшая в столицу из тихой провинции, получает в напарники модного педанта Стаса Ставицкого (Павел Крайнов). Несколько сезонов пара притирается друг к другу и пытается найти общий язык, что в итоге приводит к тому, что их рабочие отношения переходят в нечто большее…

- Самым главным для нас, помимо детективной составляющей, было рассказать простую человеческую историю взаимоотношений и судеб двух разных людей - разных по социальному статусу, по своим привычкам, моральным принципам. Людей, которые по всем законам жизни, не могут быть вместе. Но, как часто это бывает, противоположности притягиваются, - рассказывает Павел. - Наши герои проходят очень долгий и трудный путь от абсолютного непринятия друг друга к гармонии и пониманию, что друг без друга они не могут. И самое главное - к любви! И мы хотели говорить именно про такие ценности: духовные, а не материальные, про уважение, про добро и, конечно, про любовь! Немного грустно от того, что наша история подошла к концу, но очень хочется верить, что она останется в сердцах и мыслях людей, что они найдут в ней для себя какие-то ответы.

Дарья Лузина добавляет, что они с Павлом постарались раскрыть историю двух состоявшихся, целостных и сложных по характеру людей, которые ради любимого начинают менять самих себя.

- Это важно и мудро, на мой взгляд. А в нынешней эгоцентричной жизни, еще хороший пример и повод задуматься об отношениях в принципе. Весь 4 сезон наполнен взаимоотношениями и психологией чувств. И это относится как к главным героям, так и к мотивам преступлений, которые Стас и Люся раскрывают. Что касается моей героини, то на протяжении всех сезонов она меняется, для нее это бесконечный рост - начиная с карьерного, и заканчивая внешними и внутренними переменами. Я научилась у Люси смелости и способности не обращать внимание на чужое мнение, когда делаешь свое дело и уверен в правде.

«Одна тень на двоих» - новая долгожданная экранизация Татьяны Устиновой. Сама книга с одноименным названием вышла в 2003 году, 20 лет назад. В главной роли архитектора Андрея Данилова - актер Дмитрий Пчела. Он признается, что роль интересная, но сложная.

- Это персонаж с очень серьезными детскими травмами. У него властная амбициозная мать, которая всю жизнь мечтала, чтобы Андрей стал музыкантом. Но карьера у мальчика не сложилась, и семью он тоже не смог построить, его жену убили при загадочных обстоятельствах, а в ее смерти долго винили самого Андрея. Это все привело его к глубокой депрессии и к работе с психотерапевтом, - говорит актер. – И мне персонаж очень интересен тем, что в начале он нестабилен, но он проходит серьезный путь от мальчика, который не может принять решение, до взрослого мужчины, берущего ответственность за свою жизнь. Андрею удастся победить свое прошлое, ту самую тень, которая ложится на его будущее. Сюжет очень интересный, с неожиданными поворотами, и я уверен, что сериал понравится зрителю.