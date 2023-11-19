В киноцентре Октябрь состоялась московская премьера фильма «Легенда о самбо» – остросюжетной спортивной драмы о зарождении одного из самых популярных видов спорта в нашей стране. Главные герои картины — создатели искусства самообороны Виктор Спиридонов и Василий Ощепков, также их ученик Анатолий Харлампиев. Режиссером и сопродюсером фильма выступил Андрей Богатырев, создатель фильмов «Красный призрак», «Иуда», «Белые ночи», а также популярного сериала «Вампиры средней полосы».

Картину на премьере представила съёмочная группа: режиссёр и продюсер Андрей Богатырёв, продюсеры Татьяна Воронецкая и Констанин Ёлкин, актеры Вольфганг Черни, Дмитрий Павленко, Антон Вохмин, Ольга Сташкевич и другие. Также свое приветственное слово зрителям сказали заместитель министра спорта РФ Морозов Алексей Алексеевич и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Владимирович Елисеев.

Также премьеру посетили звездные гости: Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров, Агата Муцениеце, Олеся Судзиловская, Александр Олешко, Лариса Удовиченко, Сергей Шакуров, Александр Анатольевич, Дарья Екамасова, Андрей Гайдулян, Евгения Ахременко, Виктория Богатырёва, Яна Крайнова, Александр Самойленко, Евгений Бороденко, Артур Цветков, Дарья Михалкова, Катя Лель, Ермолаева Нелли с мужем, Сергей Филин с семьёй, Всеволод Болдин, Тимур Хайдаров, Меседа Багаудинова, Таша Белая, Юлия Беретта, Мария Гончарук, Тереза Диуро, Никита Дювбанов, Дарья Жовнер, Ирина Йовович, Сергей Комаров, Анастасия Кувшинова, Анастасия Попова, Ефим Петрунин, Александр Ф. Скляр, Наталья Тетенова, Алиса Толкачёва, Виктория Пархоменко, Снежанна Тонн, Годунова Настя и другие.

Самбо — это не только спорт, но и жизненная философия. Это стремление к совершенству и собранность, быстрота реакции и воля, мужественность и точность в оценке ситуации. Самбо воспитывает и закаляет характер, все те качества, которые нужны не только на спортивной арене, но и в жизни. Именно это стремились передать в своей работе авторы фильма.

Сюжет картины сконцентрирован на истории создания национальной борьбы. Самбо — единственный международно признанный вид спорта, официальным языком которого является русский язык. Это относительно молодой, но довольно популярный и интенсивно развивающийся вид спортивного единоборства. В России им занимаются более двух миллионов человек.

Основанием технического арсенала самбо служит комплекс наиболее эффективных приёмов защиты и нападения, отобранных из различных видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира. Во многом свою известность в наше время самбо получило благодаря бойцам и спортсменам, среди которых: Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко и Олег Тактаров. Наряду с понятием «русский балет», «русский авангард», «русская литература», самбо по праву считается культурным достоянием России.

«Я доволен, что в фильме «Легенда о самбо» нам удалось сохранить основную часть группы фильма «Красный призрак». Здорово, что у нас совпали творческие пути и видение того, что мы хотим показывать и рассказывать зрителям в кино», — сказал режиссер фильма Андрей Богатырев.

Главные роли в картине исполнили Вольфганг Черни, Дмитрий Павленко, Антон Вохмин, Алексей Шевченков.