Павел Прилучный и Кристина Асмус присоединятся к касту третьей части «Холопа»

В студии Yellow, Black and White раскрыли подробности о работе над третьей частью комедийной франшизы «Холоп», совместного проекта с онлайн-кинотеатром START, телеканалом «Россия», при участии MEM Cinema Production и кинокомпании «Централ Партнершип».

В третьем фильме перевоспитывать будут не просто мажора или мажорку, а избалованную семью. Родителей сыграют Павел Прилучный и Кристина Асмус, которые присоединятся к уже полюбившемуся зрителям по первым двум частям актерскому ансамблю. По сюжету «перевоспитание» организуют дети избалованных мажоров, отправляя родителей во времена Петра Первого.

Режиссером комедии «Холоп 3» вновь выступит Клим Шипенко, а главную роль сыграет Милош Бикович.

«»Холоп 3″ продолжает традиции франшизы, сохраняя ее фирменный юмор, динамику и зрелищность, но в этот раз мы особое внимание уделили теме семьи. В центре сюжета — вечные темы: любовь, отношения между родителями и детьми, преемственность поколений. На этот раз перевоспитанию подвергается супружеская пара, роли которой исполняют талантливые и яркие артисты Павел Прилучный и Кристина Асмус, — и, что особенно символично, инициаторами изменений в лучшую сторону становятся их собственные дети», – говорит режиссер Клим Шипенко.

«Холоп 3» выйдет в кинотеатрах летом 2026 года и станет первым фильмом франшизы, премьера которого запланирована на лето, а не новогодний уикенд. Дистрибьютором картины выступит «Централ Партнершип».