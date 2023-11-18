Павильон № 1 «Центральный» стал лауреатом международной архитектурной премии

В этом году участниками премии «Золотой Трезини» стали 1229 проектов архитекторов и дизайнеров из 72 стран. В числе лучших — павильон № 1 «Центральный» на ВДНХ.
Павильон № 1 «Центральный» получил премию в номинации «Лучший реализованный проект реставрации объекта культурного наследия ХХ века».
«Специальный приз за реставрацию Центрального павильона выставки — важная оценка всей работы по восстановлению исторических объектов ВДНХ. Ценно, что эту награду мы получили в канун 10-летия программы Мэра Москвы по возрождению ВДНХ, которой в 2024 году исполнится 10 лет. За это время мы привели в порядок десятки исторических объектов, и эта работа продолжается», — подчеркнул генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.
Общая высота Центрального павильона вместе со шпилем достигает 97 метров, а общая площадь составляет более 9,3 тысячи квадратных метров. Павильон был построен в 1954 году архитекторами Ю.В. Щуко и Е.А. Столяровым. До 1963 года он носил название «Главный».
За награду в премии «Золотой Трезини» каждый год соревнуются проекты со всего мира. В 2023-м в ней участвовало 1229 проектов из 72 стран. Победителей определило специальное жюри, председателем которого уже много лет является генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
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